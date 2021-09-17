Поставщикам из стран ЕАЭС упростят доступ к госзакупкам

Для этого в ближайшей перспективе будут подписаны соглашения о взаимном признании странами Союза банковских гарантий и электронной цифровой подписи.

Об этом рассказал министр по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Арман Шаккалиев 8 сентября во время Московского финансового форума. Он сообщил, что Комиссией уже подготовлен проект плана мероприятий по взаимному признанию ЭЦП, который планируется принять до конца 2021 года. Результатом его реализации станет разработка единых правил признания такой подписи и проверки ее подлинности.

Также министр выразил уверенность, что при участии министерств финансов и центральных банков стран ЕАЭС в ближайшее время будет подготовлен проект Соглашения о взаимном признании банковских гарантий. Эти меры позволят обеспечить полноформатное и равное участие поставщиков стран Союза в закупках в рамках ЕАЭС.

Арман Шаккалиев напомнил, что ЕЭК утверждены Правила определения страны происхождения отдельных видов товаров для целей госзакупок. Они предусматривают условия производства по 263 видам товаров по 10 отраслям промышленности, при выполнении которых такой товар считается происходящим из государства ЕАЭС. Важнейшим элементом этих правил является кооперационный принцип, который стимулирует создание в рамках ЕАЭС кооперационных цепочек между производителями государств Союза.

- Уверен, что наши совместные меры в сфере госзакупок создадут мощные стимулы для сбыта продукции, производимой в государствах Союза. Необходимо учитывать, что около 50% товаров на этом рынке - это импорт не из стран Союза. В оценочных данных это более 60 млрд долл., то есть это потенциал, который производители стран ЕАЭС могут использовать для собственного развития и роста, - подчеркнул министр.

Как считают в ЕЭК, перевод в электронный формат квалификации поставщиков также позволит значительно снизить административную нагрузку на бизнес и обеспечить достоверность и открытость предоставляемых сведений. По оценкам экспертов, экономия от перевода процедур госзакупок в электронный формат составит порядка 10-15% от начальной цены.

Ссылки по теме:

В ЕАЭС утвердили условия госзакупок тракторов и автомобилей

Товары из стран ЕАЭС приравняли к российским