В ЕАЭС утвердили условия госзакупок тракторов и автомобилей

Правила определения страны происхождения для целей госзакупок дополнены условиями производства для этих товаров. Ключевой фактор - кооперация в производстве автокомпонентов.

Как сообщается, в соответствии с поручением Евразийского межправительственного совета от 4 декабря 2020 г. №18 Евразийская экономическая комиссия приняла условия производства товаров для двух отраслей - автомобилестроения и спецмашиностроения. Кроме того, дополнительно согласованы и включены в Правила определения страны происхождения промышленных товаров для целей госзакупок (Правила СПТ) условия производства двух видов свинцовых аккумуляторов.

Этот документ содержит перечень условий, производственных и технологических операций, при выполнении которых товары считаются происходящими из государств-членов ЕАЭС. Изначально эти требования распространялись на 255 видов товаров по ряду отраслей промышленности, в числе которых: станкостроение, энергетическое и специальное машиностроение, электротехническая и кабельная промышленность; легкая промышленность; производство компрессорного и холодильного оборудования; мебельная и деревообрабатывающая, а также химическая и нефтегазохимическая промышленность.

Среди ключевых дополнений, внесенных для новых отраслей, - кооперационный принцип производства автокомпонентов с участием контрагентов из стран ЕАЭС. Изменения также коснулись пункта 18 правил - закреплена необходимость предоставления сведений о количестве начисленных баллов за выполнение условий производства, а также указания даты окончания срока действия акта экспертизы. Это необходимо для автоматического определения в евразийском реестре статуса записи - например, «активная» или «истек срок действия акта».

Цифровой евразийский реестр промышленных товаров - это информационный ресурс, который ЕЭК запустила с апреля 2021 г. для реализации Правил СПТ. Он размещен на сайте Комиссии и сегодня включает в себя около 3,6 тыс. товаров 32 производителей.

Кроме того, ЕЭК сформировала сводный перечень продукции, по которому совместно с представителями профильных госорганов, бизнес-ассоциаций и производителей стран ЕАЭС в ближайшее время будут проработаны общие условия производства для более чем 200 товарных позиций. В него включены, в том числе, лифтовое оборудование, радиоэлектронная и кабельная продукция.

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