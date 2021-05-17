Товары из стран ЕАЭС приравняли к российским

Теперь белорусские производители смогут активнее участвовать в тендерах по госзакупкам в Российской Федерации.

3 марта 2021 г. Постановлением Правительства Российской Федерации №304 внесены изменения в ПП РФ от 3 декабря 2020 г. №2013 «Об установлении запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, а также промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности государства».

Согласно этим изменениям, товары из государств Евразийского экономического союза, включенные в специальный реестр, который ведется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30 апреля 2020 г. № 616 приравниваются к товарам российского происхождения.

Таким образом, с 6 марта 2021 года в Российской Федерации для товаров, включенных в реестр, действует приоритет перед иностранной продукцией при осуществлении закупок государственными корпорациями, государственными компаниями и другими юрлицами, на которых распространяются предписания Федерального закона №223.

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