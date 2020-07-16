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Беларусь и ЕАЭС снимают ограничения для участников ВЭД

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Родительская категория: Журнал "Директор" - Архив номеров за 2020

Валютная либерализация, упрощение требований при транспортировке товаров. На очереди - снятие барьеров для каботажных перевозок.

 

БЕЛАРУСЬ

 

Субъектам хозяйствования разрешат покупать валюту без декларирования целей ее дальнейшего использования.

 

окна палата представителей

 

Это предусмотрено проектом Закона «Об изменении законов по вопросам валютного регулирования и валютного контроля», который был принят Палатой представителей во втором чтении 21 мая. Если верхняя палата парламента и Президент Беларуси его одобрят, то предприятия получат гораздо большую свободу при осуществлении валютных операций.

 

Кроме права свободно приобретать валюту в банках или на бирже законопроект предусматривает:

 

- снятие ограничений на открытие резидентами счетов в иностранных банках;

- установление регистрационного порядка валютных договоров при проведении резидентами отдельных валютных операций свыше установленных предельных значений;

- отмену директивного установления сроков репатриации валютной выручки. То есть  юридические лица-резиденты смогут сами определять сроки зачисления валютной выручки на свои счета, открытые в белорусских и иностранных банках, и т.д.

 

При этом документ дает Правительству и Национальному банку право на введение валютных ограничений не более чем на 1 год в случае угрозы экономической безопасности страны.

 

В Беларуси определены приоритетные направления научной, научно-технической и инновационной деятельности на 2021-2025 гг.

 

окна наука беларуси

 

Их перечень содержится в Указе №156, который глава государства подписал 7 мая. Среди видов деятельности, которым будет оказываться поддержка: ИКТ, медицина, машиностроение и приборостроение, биотехнологии и технологии в сфере АПК, энергетика,  строительство, рациональное природопользование, обеспечение безопасности и др. В соответствии с утвержденными приоритетными направлениями будут сформированы программы научных исследований, научно-технические программы и Государственная программа инновационного развития Беларуси на 2021-2025 гг.

 

Как предполагается, это позволит сконцентрировать ресурсы на наиболее перспективных и значимых для развития экономики и социальной сферы проектах. А также - эффективнее координировать исследования, разработки и практическое использование результатов научно-технической деятельности. Ожидается активизация совместной работы научных учреждений и промышленных организаций по внедрению новых технологий и созданию инновационных производств.

 

ЕАЭС

 

В Евразийском экономическом союзе упрощены требования при транспортировке продовольственных и непродовольственных товаров.

 

окна перевозка продуктов

 

Это связано с тем, что Россия, наконец, отменила требования о раздельной перевозке такой продукции на внутреннем рынке. Об этом сообщил министр по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Гегам Варданян. Данное избыточное, по мнению большинства членов Содружества, требование препятствовало взаимной торговле в ЕАЭС и противоречило техническому регламенту Союза «О безопасности пищевой продукции». Кроме того, в условиях кризиса было важно обеспечить максимальную загрузку транспортных средств перевозчиков за счет формирования комплектных попутных грузов.

 

Теперь российские санитарные правила гармонизированы с нормами технических регламентов ЕАЭС. Одновременная перевозка различных групп товаров стала возможной. Однако при этом необходимо обеспечить условия, исключающие их соприкосновение, загрязнение и изменение органолептических свойств пищевой продукции.

 

В ближайшее время будет решена проблема каботажных перевозок на территории ЕАЭС.

 

окна каботажные перевозки

 

На последнем саммите глав государств Евразийского экономического союза была рассмотрена реализация Программы либерализации каботажных автомобильных перевозок грузов в странах ЕАЭС. Как сообщается, Казахстан откроет свой рынок для каботажных перевозок с 2025 г. Армения и Кыргызстан заявили о готовности к запуску третьего этапа программы, а Беларусь уже приступила к его реализации и сняла ограничения. Процесс тормозит только Россия, которая пока не внесла изменения в законодательство, позволяющие перевозчикам других стран Союза совершать каботажные перевозки по ее территории.

 

Ключевая задача программы - сократить порожние пробеги и снизить транспортные издержки потребителей услуг грузового автомобильного транспорта. Эксперты считают, что в конечном счете это положительно повлияет и на взаимный торговый оборот стран Союза. Программа либерализации каботажных перевозок была утверждена президентами стран ЕАЭС в мае 2015 г. Она рассчитана на период с 2016 по 2025 г.

 

РОССИЯ

 

С 7 мая Россия отменила обязательное таможенное декларирование на большинство товаров, вывозимых в Беларусь, кроме сырой нефти и нефтепродуктов.

 

MOSCOW REGION, RUSSIA - APRIL 22, 2019: A shoulder badge of a Russian Federal Customs Service officer during the opening of the customs championship at Central Customs Stadium (Dog-training center of Russia's Federal Customs Service) in the Shchyolkovo District. Artyom Geodakyan/TASSРоссия. Московская область. Нашивка на форме сотрудника таможенной службы во время церемонии открытия чемпионата таможен среди специалистов–кинологов на стадионе Центральной таможни (Кинологического центра ФТС России) в Щелковском районе. Артем Геодакян/ТАСС

 

Минэкономразвития России совместно с Федеральной таможенной службой разработали инструктивное письмо, которое отменяет требования о декларировании товаров 27-й и 29-й групп ТН ВЭД ЕАЭС между государствами-членами в рамках общего рынка. Оно направлено ФТС России во все региональные таможенные управления.

 

Как известно, в ст. 25 Договора о ЕАЭС от 29 мая 2014 г. говорится, что в рамках Союза осуществляется свободное перемещение товаров без применения таможенного декларирования за исключением случаев, предусмотренных Договором. Такие исключения относятся к рынкам нефти, газа и электроэнергии, которые в настоящее время формируются. Остальные товары должны перемещаться без таможенного декларирования.

 

Но ограничения на национальном уровне снимаются очень медленно. В частности, Россия только сейчас отменила обязательное таможенное декларирование на уголь, торф, спирты, эфиры, альдегиды, кислоты, провитамины, витамины, гормоны и ряд других товаров.

 

ЛИТВА

 

На обновление и реконструкцию волнорезов в Клайпедском морском пору будет выделено 57 млн евро.

 

окна волнорезы в клайпеде

 

Из них  48,8 млн. (85%) составит безвозмездная помощь Евросоюза. По словам представителя порта по связям с общественностью Довиле Рингиса, реконструкцию планируется провести к середине 2023 г.

 

Действующие волнорезы были установлены в порту около 150 лет тому назад. Длина южного составляет 1374 м, а северного - 733 м. В рамках проекта на волнорезах будет сделано укрепление. В некоторых местах они станут выше и будут оборудованы опорными стенками. На южном волнорезе также появятся обзорные площадки.

 

«Реализация проекта повысит безопасность судоходства в порту и эффективность логистической цепочки, т.е. сократится время транспортировки грузов, и за счет более короткого времени, проведенного судами во внешнем рейде, уменьшится загрязнение судами окружающей среды», - говорится в сообщении пресс-службы порта. Клайпедский порт является крупнейшим по грузообороту в странах Балтии. В 2019 г. он обработал 46,3 млн тонн грузов.

 

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