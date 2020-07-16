Беларусь и ЕАЭС снимают ограничения для участников ВЭД

Валютная либерализация, упрощение требований при транспортировке товаров. На очереди - снятие барьеров для каботажных перевозок.

БЕЛАРУСЬ

Субъектам хозяйствования разрешат покупать валюту без декларирования целей ее дальнейшего использования.

Это предусмотрено проектом Закона «Об изменении законов по вопросам валютного регулирования и валютного контроля», который был принят Палатой представителей во втором чтении 21 мая. Если верхняя палата парламента и Президент Беларуси его одобрят, то предприятия получат гораздо большую свободу при осуществлении валютных операций.

Кроме права свободно приобретать валюту в банках или на бирже законопроект предусматривает:

- снятие ограничений на открытие резидентами счетов в иностранных банках;

- установление регистрационного порядка валютных договоров при проведении резидентами отдельных валютных операций свыше установленных предельных значений;

- отмену директивного установления сроков репатриации валютной выручки. То есть юридические лица-резиденты смогут сами определять сроки зачисления валютной выручки на свои счета, открытые в белорусских и иностранных банках, и т.д.

При этом документ дает Правительству и Национальному банку право на введение валютных ограничений не более чем на 1 год в случае угрозы экономической безопасности страны.

В Беларуси определены приоритетные направления научной, научно-технической и инновационной деятельности на 2021-2025 гг.

Их перечень содержится в Указе №156, который глава государства подписал 7 мая. Среди видов деятельности, которым будет оказываться поддержка: ИКТ, медицина, машиностроение и приборостроение, биотехнологии и технологии в сфере АПК, энергетика, строительство, рациональное природопользование, обеспечение безопасности и др. В соответствии с утвержденными приоритетными направлениями будут сформированы программы научных исследований, научно-технические программы и Государственная программа инновационного развития Беларуси на 2021-2025 гг.

Как предполагается, это позволит сконцентрировать ресурсы на наиболее перспективных и значимых для развития экономики и социальной сферы проектах. А также - эффективнее координировать исследования, разработки и практическое использование результатов научно-технической деятельности. Ожидается активизация совместной работы научных учреждений и промышленных организаций по внедрению новых технологий и созданию инновационных производств.

ЕАЭС

В Евразийском экономическом союзе упрощены требования при транспортировке продовольственных и непродовольственных товаров.

Это связано с тем, что Россия, наконец, отменила требования о раздельной перевозке такой продукции на внутреннем рынке. Об этом сообщил министр по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Гегам Варданян. Данное избыточное, по мнению большинства членов Содружества, требование препятствовало взаимной торговле в ЕАЭС и противоречило техническому регламенту Союза «О безопасности пищевой продукции». Кроме того, в условиях кризиса было важно обеспечить максимальную загрузку транспортных средств перевозчиков за счет формирования комплектных попутных грузов.

Теперь российские санитарные правила гармонизированы с нормами технических регламентов ЕАЭС. Одновременная перевозка различных групп товаров стала возможной. Однако при этом необходимо обеспечить условия, исключающие их соприкосновение, загрязнение и изменение органолептических свойств пищевой продукции.

В ближайшее время будет решена проблема каботажных перевозок на территории ЕАЭС.

На последнем саммите глав государств Евразийского экономического союза была рассмотрена реализация Программы либерализации каботажных автомобильных перевозок грузов в странах ЕАЭС. Как сообщается, Казахстан откроет свой рынок для каботажных перевозок с 2025 г. Армения и Кыргызстан заявили о готовности к запуску третьего этапа программы, а Беларусь уже приступила к его реализации и сняла ограничения. Процесс тормозит только Россия, которая пока не внесла изменения в законодательство, позволяющие перевозчикам других стран Союза совершать каботажные перевозки по ее территории.

Ключевая задача программы - сократить порожние пробеги и снизить транспортные издержки потребителей услуг грузового автомобильного транспорта. Эксперты считают, что в конечном счете это положительно повлияет и на взаимный торговый оборот стран Союза. Программа либерализации каботажных перевозок была утверждена президентами стран ЕАЭС в мае 2015 г. Она рассчитана на период с 2016 по 2025 г.

РОССИЯ

С 7 мая Россия отменила обязательное таможенное декларирование на большинство товаров, вывозимых в Беларусь, кроме сырой нефти и нефтепродуктов.

Минэкономразвития России совместно с Федеральной таможенной службой разработали инструктивное письмо, которое отменяет требования о декларировании товаров 27-й и 29-й групп ТН ВЭД ЕАЭС между государствами-членами в рамках общего рынка. Оно направлено ФТС России во все региональные таможенные управления.

Как известно, в ст. 25 Договора о ЕАЭС от 29 мая 2014 г. говорится, что в рамках Союза осуществляется свободное перемещение товаров без применения таможенного декларирования за исключением случаев, предусмотренных Договором. Такие исключения относятся к рынкам нефти, газа и электроэнергии, которые в настоящее время формируются. Остальные товары должны перемещаться без таможенного декларирования.

Но ограничения на национальном уровне снимаются очень медленно. В частности, Россия только сейчас отменила обязательное таможенное декларирование на уголь, торф, спирты, эфиры, альдегиды, кислоты, провитамины, витамины, гормоны и ряд других товаров.

ЛИТВА

На обновление и реконструкцию волнорезов в Клайпедском морском пору будет выделено 57 млн евро.

Из них 48,8 млн. (85%) составит безвозмездная помощь Евросоюза. По словам представителя порта по связям с общественностью Довиле Рингиса, реконструкцию планируется провести к середине 2023 г.

Действующие волнорезы были установлены в порту около 150 лет тому назад. Длина южного составляет 1374 м, а северного - 733 м. В рамках проекта на волнорезах будет сделано укрепление. В некоторых местах они станут выше и будут оборудованы опорными стенками. На южном волнорезе также появятся обзорные площадки.

«Реализация проекта повысит безопасность судоходства в порту и эффективность логистической цепочки, т.е. сократится время транспортировки грузов, и за счет более короткого времени, проведенного судами во внешнем рейде, уменьшится загрязнение судами окружающей среды», - говорится в сообщении пресс-службы порта. Клайпедский порт является крупнейшим по грузообороту в странах Балтии. В 2019 г. он обработал 46,3 млн тонн грузов.

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