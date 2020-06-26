Экспортерам на заметку

В Минске увеличено финансирование госпрограмм, в Киеве - «Большая стройка», в Москве - частично сняты ограничения для бизнеса.

БЕЛАРУСЬ

С 1 мая правительство в несколько раз снизило экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты.

Снижение очень значительное. Согласно постановлению Совета Министров от 29 апреля 2020 г. №259, ставка экспортной пошлины на сырую нефть, вывозимую из страны за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза, составит 6,8 долл. за 1 т (до этого - 52 долл.). Пошлина на прямогонный бензин снижена с 28,6 до 3,7 долл. за 1 т. На товарные бензины, легкие и средние дистилляты - с 15,6 до 2 долл. за 1 т. Такая же пошлина установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.

Как известно, Беларусь должна унифицировать ставки экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты с принятым Россией порядком о беспошлинном импорте. Поэтому в текущем году мы уже уменьшали экспортные пошлины несколько раз. Так, ставка вывозной таможенной пошлин на сырую нефть с 1 апреля была снижена с 66,9 до 52 долл. за тонну, с 1 марта - с 78,5 до 66,9 долл.

Принято решение увеличить объемы финансирования госпрограмм в Беларуси.

Так, ОАО «Банк развития Республики Беларусь» (БР) в соответствии с постановлением правительства №226 от 14 апреля 2020 г. увеличит финансирование госпрограмм и мероприятий в 2020 г на 4,6% по сравнению с ранее утвержденной суммой до 1,221 млрд бел. руб. (496,527 млн долл. по курсу Нацбанка).

В частности, БР направит дополнительные средства на кредитование субъектов хозяйствования в рамках лимита недирективного кредитования госпрограмм и мероприятий в 2020 г, размер которого увеличивается на 11,8% - до 510,89 млн бел. руб. (207,789 млн долл.). Кроме того, в соответствии с постановлением Совмина №251 от 23 апреля т.г. правительство Беларуси увеличило лимиты директивного кредитования государственных программ.

В результате общий лимит такого кредитования составит 1,06 млрд руб. (изначально - 740 млн руб.). Дополнительные финансовые средства будут направлены на финансирование текущей деятельности в агропромышленном комплексе и на поддержку сахарных комбинатов.

Белорусские производители молока и молочной продукции получили возможность полноценно работать на рынке Вьетнама.

Как сообщается, Министерство сельского хозяйства и продовольствия при содействии посольства Беларуси во Вьетнаме завершило процесс сертификации производителей молока и молочной продукции в этой стране. Все документы, которые необходимо было оформить для начала масштабных поставок молока и молочной продукции на этот рынок подписаны, все формальности выполнены.

«Этот шаг позволит отечественным предприятиям избегать обязательной сертификации каждой партии поставляемой продукции, сопряженной со значительными временными и финансовыми издержками», - пояснили в Минсельхозпроде. В профильном ведомстве считают, что сертификация позволит реализовать возможности, предоставляемые соглашением о свободной торговле между ЕАЭС и Вьетнамом. А на практике - увеличит объемы экспорта отечественных молочников.

По данным Белстата, в 2019 г. во Вьетнам из Беларуси было поставлено 101 т несгущенных молока и сливок, 125 т сухих и сгущенных молока и сливок, 1,6 тыс. т молочной сыворотки.

ЕАЭС

Совет ЕЭК «обнулил» таможенные пошлины на ингредиенты, используемые в производстве пищевых ароматизаторов и комплектующих для производства электроинструмента.

Коллегия Евразийской экономической комиссии одобрила решение Совета о снижении с 5 до 0% сроком на 2 года ставок ввозных таможенных пошлин Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза в отношении бензилового спирта, ванилина (4-гидрокси-3-метоксибензальдегид) и этилванилина (3-этокси-4-гидроксибензальдегид).

Это решение принято с целью уменьшения себестоимости производства пищевых ароматизаторов предприятиями стран ЕАЭС, увеличения объемов и доли отечественных ароматизаторов. Оно вступит в силу по истечении 30 календарных дней с даты официального опубликования и будет действовать по 30 июня 2022 г.

Коллегия ЕЭК также приняла решение о снижении до 0% сроком на 2 года ставок ввозных таможенных пошлин для комплектующих, использующихся в производстве ручных электроинструментов (зубчатые передачи, прочие переключатели и щетки).

УКРАИНА

Президент Владимир Зеленский инициировал начало масштабной программы «Большая стройка».

Идея этого проекта почерпнута из американского опыта времен «Великой депрессии» - путем масштабного строительства с использованием бюджетных средств загрузить экономику и создать новые рабочие места. «Большая стройка» официально началась 1 марта. Ожидается, что в ее рамках будет отремонтировано 4 тыс. км дорог государственного значения, построено или реконструировано 100 школ, 100 детских садов, 100 стадионов и 200 приемных отделений в больницах.

Несмотря на карантин, на более чем 200 объектах уже начаты работы. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее заявлял, что правительство намерено уже в мае создать для украинцев, которые остались без работы из-за карантина, около 500 тыс. рабочих мест.

Согласно информации, предоставленной областными и Киевской городской госадминистрациями, в 2020 г. в рамках программы «Большая стройка» планируется реализация 375 проектов. Общий объем финансирования составляет 5,4 млрд гривен (порядка 200 млн долл.).

МОСКВА

С 6 мая в Москве возобновились работы на 181 строительной площадке.

Строительные и ремонтные работы в столице России были остановлены 13 апреля из-за ситуации с распространением COVID-19. В частности, приостановлено строительство всех объектов жилой, коммерческой недвижимости, а также социальной инфраструктуры (школы, детские сады, спортивные объекты и т.д.). Исключение составляли строительство медицинских и некоторых инфраструктурных проектов - метро, железнодорожного, наземного общественного транспорта и аэропортов.

В перечень объектов, работы на которых могут быть возобновлены с 6 мая 2020 г., вошли стройки, реализуемые по государственным и муниципальным программам и контрактам. Среди них программы «Столичное здравоохранение», «Развитие транспортной системы», «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение» и др. В списке на возобновление строительства также 96 жилых домов, которые возводятся по программе реновации или госпрограмме «Жилище». Как считают специалисты, из-за инерционных процессов запуск строек может занять 2-3 месяца.

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