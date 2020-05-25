Новые возможности для экспорта услуг и материалов

В России и Молдове началось крупное дорожное строительство. А в Казахстане стартовала программа развития здравоохранения.

БЕЛАРУСЬ

Нацбанк рекомендует коммерческим банкам поддержать экспортеров и других субъектов хозяйствования.

30 марта регулятор направил Банку развития и руководству коммерческих банков письмо. В нем рекомендуется при реструктуризации задолженности по кредитным договорам юридических лиц, в том числе путем предоставления отсрочек (рассрочек), не увеличивать для клиентов размер процентов за пользование кредитом.

Еще раньше, 25 марта Правлением Нацбанка было принято решение повысить возможности банков по финансовой поддержке реального сектора экономики. Для этого на период до 31 декабря 2020 г. регулятор смягчил отдельные пруденциальные требования (по обеспечению надежности работы), включая резервирование по отдельным видам счетов. Теперь коммерческие банки получат возможность направлять меньшее количество средств в резервы, и активнее финансировать реальный сектор. Еще один интересный момент: упрощен порядок оценки качества и достаточности обеспечения, полученного в залог по активам, подверженным кредитному риску, и обязательствам в иностранной валюте.

ЕАЭС

Евразийская экономическая комиссия приняла ряд решений о мерах по противодействию пандемии на территории Союза.

На внеочередном заседании Совета ЕЭК, в связи с распространением коронавирусной инфекции, было принято решение о беспошлинном ввозе на территорию ЕАЭС средств индивидуальной защиты и медицинских средств, необходимых для борьбы с инфекцией. Это решение предполагает обнуление таможенных пошлин на широкую номенклатуру продукции, что повысит доступность для медиков и учреждений здравоохранения стран Союза соответствующих средств. Обсуждены меры по оказанию гуманитарной помощи членам ЕАЭС в случае возникновения дефицита такой продукции.

Одновременно ЕЭК приняла решение запретить вывоз за пределы ЕАЭС средств индивидуальной защиты. В этот перечень включены: вата, марля, бинты, маски, полумаски, маски-респираторы, респираторы, фильтры для средств индивидуальной защиты органов дыхания, защитные очки, средства дезинфицирующие, бахилы, отдельные виды одежды и принадлежностей к одежде, перчатки. Данные меры будут действовать до 30 сентября 2020 г.

МОСКВА

В рамках адресной инвестиционной программы Москвы на 2020-2022 гг. будет потрачено свыше 2 трлн росс. руб. Две трети уйдет на транспорт и инфраструктуру.

Один из самых масштабных проектов - ввод 67,7 км линий и 27 новых станций метрополитена. По расчетам московской мэрии, к 2027 г. 95% москвичей должны жить в шаговой доступности от станций метро.

Кроме того, ставится цель, чтобы горожане в шаговой доступности имели все необходимое для комфортной жизни - больницы, школы, детские сады, спортивные комплексы и пр. За ближайшие 3 года в Москве планируется построить более 300 километров дорог, несколько десятков новых пешеходных переходов, около 120 специализированных транспортных сооружений - путепроводов, мостов, эстакад.

Отдельный раздел АИП посвящен строительству ТПУ - транспортно-пересадочных узлов. В ближайшие 3 года за счет бюджетных средств их будет создано 55. В том числе: 5 автовокзалов, 14 конечных станций для автобусов, 35 переходов подземного типа, парковки на 15 тыс. автомобилей и др. В 2020 г. на АИП выделено 663,9 млрд руб., в 2021-м - 681,3 млрд, в 2022 г. - 684,3 млрд руб.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Более 17 млрд росс. руб. выделено на строительство и ремонт дорог в городе и Ленинградской области.

Так, правительство Петербурга потратит на ремонт и строительство дорог 7 млрд. Согласно планам, к 2024 г. нормативам должны отвечать 85% городской транспортной сети.

Как сообщает пресс-служба правительства Ленобласти, в 2020 г. на ремонт и обслуживание дорог в регионе выделено 10,7 млрд руб. В частности, на обслуживание 10 тыс. км областных трасс будет потрачено 3,2 млрд, еще около 2 млрд уйдет на строительство и реконструкцию объектов дорожной инфраструктуры. Примерно такая же сумма будет выделена на текущий и капитальный ремонт дорог, 1 млрд - предоставят муниципалитетам на ремонт и строительство в качестве субсидии.

Около 2 млрд руб. из этих сумм Ленинградская область потратит на мероприятия по снижению аварийности: установку новых светофоров, расширение перекрестков, нанесение разметки, новые пункты фотофиксации скорости и весогабаритного контроля. В области скоро также начнется строительство двух новых мостов - через Волхов и Свирь.

МОЛДОВА

Правительство республики в текущем году оценивает затраты на дорожное строительство более чем в 94 млн долл.

Согласно бюджету, общие расходы Дорожного фонда Молдовы составят 1 718, 8 млн леев. Из этой суммы 390,72 млн направят на завершение работ на уже строящихся объектах. Еще 508,92 млн леев пойдут на строительство новых объектов - 57 км дороги Бельцы-Крива, 44 км дороги R7 Паскауцы - Калинешты - Фалешты - R16, 5 км участка дороги Оргеев - Бравича и др.

Молдавский премьер Ион Кику потребовал от Государственной администрации дорог разработать эффективный механизм надзора за всеми строительными площадками и обеспечить высокое качество работ и используемых материалов. Правительство уже объявило об открытии 12 тендеров на строительство и ремонт в стране 170 км сельских дорог. Финансироваться этот проект будет за счет кредита Российской Федерации и собственных средств. Также изучается ситуация с уличным освещением по всей стране. Оно будет отремонтировано или заново установлено на центральных улицах каждого населенного пункта. На эти цели предусмотрено 130 млн леев.

КАЗАХСТАН

На программу развития здравоохранения в 2020-2025 гг. Казахстан потратит около 7 млрд долл.

В местной валюте общие затраты по реализации Комплексной программы модернизации инфраструктуры здравоохранения оцениваются в 3,2 трлн тенге. Они включают средства республиканского и местных бюджетов, активы фонда социального медицинского страхования, а также частные инвестиции и кредитные ресурсы зарубежных банков. В рамках этой программы к 2025 г. взамен устаревших планируется построить новые больницы общей вместимостью около 10 тыс. койко-мест. Таким образом, речь идет о модернизации около 50% инфраструктуры ключевых многопрофильных больниц по всей стране.

Недавно состоялась встреча премьер-министра РК Аскара Мамина и президента Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Суму Чакрабарти, где обсуждались, в том числе, вопросы финансирования этой амбициозной программы. В результате было заявлено, что ЕБРР планирует участвовать в финансировании строительства новых многопрофильных больниц в городах Кызылорда, Костанай, Тараз, Атырау, Кокшетау, Павлодар, Алматы.

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