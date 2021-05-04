На рынке появятся товары под евразийскими брендами

26 апреля, в Международный день интеллектуальной собственности вступил в силу договор о товарных знаках ЕАЭС.

«Договор о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров Евразийского экономического союза» от 3 февраля 2020 г. является основополагающим документом по формированию региональной системы товарных знаков, знаков обслуживания и наименований мест происхождения товаров ЕАЭС.

Он вводит на территории Союза такие понятия, как «товарный знак ЕАЭС» и «наименование места происхождения товара ЕАЭС». Кроме того, закон упрощает для желающих зарегистрировать свой товарный знак. Теперь они могут сделать это путем подачи всего одной заявки на товарный знак ЕАЭС или на наименование места происхождения товара ЕАЭС в любое из патентных ведомств государств Союза с последующим получением правовой охраны одновременно на территории всех стран ЕАЭС.

Информация о зарегистрированных знаках будет вноситься в Единый реестр товарных знаков и Единый реестр наименований мест происхождения товаров ЕАЭС. Реестры будут размещаться на официальном сайте ЕАЭС. Уже в ближайшее время должна быть утверждена инструкция, описывающая процедуру реализации положений договора, а также выстроены необходимые технологические процессы по организации приема заявок на регистрацию.

В Евразийской экономической комиссии считают, что запуск региональной системы регистрации объектов интеллектуальной собственности в ЕАЭС позволит усилить интеграционный эффект объединения и повысить конкурентоспособность национальных экономик стран Союза, а также обеспечит дополнительную инвестиционную привлекательность рынка ЕАЭС. Применение договора должно привести к сокращению временных и финансовых издержек на обеспечение правовой охраны и выводу на рынок товаров под евразийскими брендами.

Ссылки по теме:

Товарные знаки: простые и общеизвестные

Развитие института медиации в сфере интеллектуальной собственности