Белорусские аудиторы смогут работать в странах ЕАЭС

30 марта Коллегия ЕЭК одобрила проект Соглашения об осуществлении аудиторской деятельности в странах Союза.

Как сообщается, Соглашение станет ключевым документом, направленным на формирование единого рынка аудиторских услуг Союза и единых подходов к регулированию этой сферы деятельности. Ожидается, что документ будет рассмотрен на ближайшем заседании Совета ЕЭК и после одобрения направлен в страны ЕАЭС для проведения внутригосударственных процедур, необходимых для его подписания.

Соглашение предполагает признание квалификационных аттестатов аудиторов и аудиторских заключений, выдаваемых в одном государстве ЕАЭС, на территории других стран-участниц. Впрочем, для получения права на осуществление аудиторской деятельности в другом государстве - члене ЕАЭС юридическое лицо должно будет соответствовать ряду требований.

Среди них: численность аудиторов, являющихся работниками коммерческой организации - не менее 3; доля уставного капитала организации, принадлежащая аудиторам и (или) аудиторским организациям - не менее 51%; численность аудиторов в коллегиальном исполнительном органе коммерческой организации - не менее 50% состава такого органа; лицо, являющееся единоличным исполнительным органом коммерческой организации, должно быть аудитором. Кроме того - безупречная деловая репутация и наличие правил внутреннего контроля качества.

После вступления соглашения в силу аудиторы и аудиторские организации одной страны Союза смогут оказывать услуги в других государствах ЕАЭС, а аудиторские заключения, выданные в одной стране Союза, будут признаваться в других. Как говорится в официальном сообщении ЕЭК, это позволит не только расширить возможности бизнеса, но и повысит инвестиционную привлекательность и эффективность аудиторских компаний.

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