ЕЭК подготовила проект направлений промышленного сотрудничества в ЕАЭС

Проект Основных направлений промышленного сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза до 2025 г. подготовлен промышленным блоком Евразийской экономической комиссии.

Предложения подготовлены на основе инициатив бизнеса и научно-экспертного сообщества. И разбиты на пять блоков: задействование потенциала общего рынка, совместная работа на экспортных рынках, инновационное сотрудничество, цифровизация промышленности, углубление промышленной интеграции.

«Главная цель основных направлений – формирование нового качества сотрудничества для построения эффективной интеллектуальной и конкурентоспособной на мировом рынке промышленности ЕАЭС», – подчеркнул заместитель директора Департамента промышленной политики ЕЭК Александр Готовский

Акцент в документе сделан на достижении результатов в виде реализации межгосударственных программ, запуска инвестиционных и инновационных проектов, создания евразийских центров компетенций.

Итогом должно стать увеличение объемов промышленного производства, кооперационных поставок продукции, взаимного товарооборота, взаимных инвестиций, экспорта товаров и услуг на рынки третьих стран.

«Мы планируем перейти на проектно-ориентированный подход. Уже в обозримом будущем каждый промышленный комплекс в странах ЕАЭС будет иметь общие производственные цепочки с предприятиями из союзных государств. Наша цель – увеличить количество и качество производственных и технологических связей между промышленными комплексами наших стран для развития внутреннего рынка и совместного выхода на внешние рынки», – резюмировал Готовский.

Источник: ПраймПресс