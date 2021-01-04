ЕАЭС принял важные решения по поддержке экономики

Спойлер: появится механизм для совместной поддержки экспорта и общий рынок органических продуктов.

БЕЛАРУСЬ

98 наших предприятий получили сертификаты на поставку сельхозпродукции в Китай. 56 из них - «молочники».

Как сообщил в ходе онлайн-форума «Сопряжение Евразийского экономического союза и китайской инициативы «Один пояс - один путь» начальник Главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Алексей Богданов, Китай входит в тройку крупнейших импортеров белорусской сельскохозяйственной продукции. Поэтому Беларусь с 2015 г. занимается сертификацией перерабатывающих предприятий для поставок в эту страну.

Экспорт отечественного продовольствия в Китай с 2015 по 2019 г. вырос с 0,3 до 131 млн долл. В его структуре в стоимостном выражении преобладают мясные (44%) и молочные продукты (40%), а также льноволокно (6%) и рапсовое масло (6%).

В ЕЭК считают, что у стран ЕАЭС есть перспективы экспорта в Китай и по другим товарам: зерновые, соя, яблоки, растительные масла, кондитерские изделия, алкогольные и безалкогольные напитки, сигареты… Импорт Китая по этим позициям в 2019 г. оценивался в 84,3 млрд долл. А экспорт стран ЕАЭС в Китай по ним же составляет лишь 3,25 млрд.

ЕАЭС

Коллегия ЕЭК одобрила проект «дорожной карты» по формированию в странах Союза общего рынка органической сельскохозяйственной продукции.

«Дорожная карта» предусматривает разработку проекта международного договора, цель которого - установление единых требований законодательства в сфере органического сельского хозяйства. Эти требования будут касаться порядка производства, маркировки, сертификации и ввоза на таможенную территорию Союза такой продукции, обеспечения взаимного признания документов об оценке соответствия.

К 2020 г. эксперты ожидали, что мировой рынок органической продукции вырастет на 16% и составит 143 млрд евро. Правда, этот прогноз делался до пандемии COVID-19. Лидер среди стран по потреблению органической продукции - США. На них приходится около 43% этого рынка. В пятерку лидеров также входят: Германия (11%), Франция (9%), Китай (8%) и Канада (3%). В России спрос на органическую продукцию растет даже быстрее общемирового - в среднем на 23% в год.

Унификация законодательства в сфере производства и оборота органической продукции также имеет целью снижение административной нагрузки на этот бизнес.

Евразийский межправительственный совет 9 октября принял распоряжение «О совместных мерах развития экспорта».

Перед правительствами государств-членов ЕАЭС и Евразийским банком развития поставлена задача: проработать возможность расширения инструментов поддержки экспорта, в первую очередь, совместно произведенной продукции.

Для кредитной поддержки экспорта ЕАБР сформирует целевую ресурсную базу и создаст льготные финансовые продукты для финансирования сделок и интеграционных проектов в национальных валютах государств-членов. Кроме того, в случае допуска банка к национальным программам компенсации части процентных ставок по предоставляемым в государствах-членах ЕАЭС экспортным кредитам, этот механизм может быть дополнен инструментом субсидирования экспорта. Подключение к таким программам ЕАБР позволило бы снизить финансовую нагрузку экспортеров совместно произведенной продукции.

С целью страховой поддержки экспорта предлагается создать наднациональную перестраховочную компанию или евразийский экспортный перестраховочный пул.

В ЕАЭС сроком на три года установлена нулевая ставка ввозной таможенной пошлины на кокосовую стружку.

Это решение принято по многочисленным обращениям кондитерских предприятий, в первую очередь Российской Федерации. Высушенные и измельченные кокосовые орехи (кокосовая стружка) используются при производстве многих видов мучных кондитерских изделий, в частности, тортов, пирожных и печенья. Потребность в этой продукции обеспечивается исключительно за счет импортных поставок.

Принятое ЕЭК решение направлено на сокращение затрат на производство готовой продукции, увеличение доли изделий с использованием кокосовой стружки, а также на укрепление позиций отечественных кондитерских предприятий на экспортных рынках.

«Как ожидается, снижение ставки ввозной таможенной пошлины на высушенные кокосовые орехи поможет восстановить объемы производства кондитерской продукции в государствах-членах, продемонстрировавшие спад в условиях пандемии», - отметил директор Департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Ваагн Казарян.

УКРАИНА

В бюджете на 2021 г. заложена рекордная сумма на ремонт и строительство дорог - 150 млрд грн.

Эти деньги Укравтодор получит в рамках программы «Большое строительство». Данная программа - совместный проект президента и правительства Украины. Его цель - масштабное строительство объектов инфраструктуры по всей Украине. Это своего рода аналог «Плана Рузвельта» времен «Великой депрессии». Проект воплощается на бюджетные средства, средства Государственного фонда регионального развития, а также местных бюджетов.

В 2020 г. объем выделенных на дорожные работы средств оценивался в 113 млрд грн. Но в июле Кабинет Министров дополнительно выделил Укравтодору 35 млрд грн из фонда по борьбе с COVID-19.

Кроме строительства автомобильных дорог, в 2021 г. Украина вложит средства и в железнодорожную инфраструктуру. Впервые на электрификацию железной дороги и покупку новых пассажирских вагонов из госбюджета планируется потратить 4,49 млрд грн. Ранее все расходы на эти цели ложились на «Укрзализныцю».

РОССИЯ

В Российской Федерации готовятся новые проекты в сфере транспорта с бюджетным финансированием.

24 октября 2020 г. Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам расширенного заседания президиума Государственного совета. В частности, правительство в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» должно до 1 декабря 2020 г. разработать программу реконструкции, капитального и основного ремонта находящихся в аварийном и предаварийном состоянии искусственных сооружений - мостов и путепроводов. А также - запустить процесс масштабного обновления парка наземного пассажирского общественного транспорта и пригородного железнодорожного транспорта.

Правительству поручена и разработка национального проекта, направленного на развитие внутреннего водного транспорта и финансового обеспечения содержания внутренних водных путей. Кроме того, до 1 декабря 2020 г. президенту должны представить предложения по господдержке субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций в обновлении инфраструктуры городского наземного электрического пассажирского транспорта.

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