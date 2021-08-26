Евразийский банк выделит Беларуси 1,5 млрд долларов

Эта сумма заложена в новой стратегии ЕАБР на 2022-2026 годы. При этом доля страны в инвестиционном портфеле банка не изменится и составит 25%.

Как говорится в официальном сообщении, ЕАБР планирует разработку отдельных стратегий по каждой из стран - участниц с учетом их макроэкономических характеристик. Для Беларуси в стратегии предусмотрен рост финансирования с целью «частичного замещения выпадающих инвестиций международных институтов, приостанавливающих деятельность в стране». В соответствии с документом, за 2022-2026 годы накопленный объем инвестиций ЕАБР в Беларуси составит не менее 1,5 млрд долларов. Хотя доля страны в инвестиционном портфеле банка не изменится и составит 25%.

В 2020 году ЕАБР подписал соглашения по 18 новым проектам на 1,336 млрд долл. Текущий инвестиционный портфель банка вырос до 4,4 млрд долл. Это максимальное значение за все годы деятельности. Доля проектов с интеграционным эффектом составила 64,3%, чистая прибыль за 2020 год - 32,6 млн долл. Финансовая устойчивость банка подтверждается оценками рейтинговых агентств: Moody’s - Baa1, Fitch - BBB+, Standard & Poor's - ВВВ, АКРА - А-.

В Беларуси на конец 2020 г. инвестпортфель ЕАБР составлял порядка 1 млрд долл. В том числе, 0,5 млрд - в рамках экстренного финансирования осенью 2020-го для погашения задолженности перед Газпромом. Банк зарезервировал 1,5 млрд для нашей страны с учетом возможных потерь в результате санкций, которые могут негативно сказаться на обслуживании внешних заимствований, в том числе и кредитов ЕАБР. Напомним, что 23 августа также вступило в силу решение МВФ о выделении Беларуси кредита в размере 923 млн долларов.

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