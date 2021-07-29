Банк развития профинансировал экономику на 2,16 млрд рублей

В первом полугодии 2021 г. объем выдачи экспортных кредитов увеличился почти в два раза, по сравнению с январем-июнем 2020-го, а поддержка малого и среднего бизнеса - на 12%.

Как сообщает пресс-служба Банка развития, в I полугодии 2021 года банк предоставил на финансовую поддержку реального сектора экономики 2,16 млрд рублей. Эти средства были направлены на реализацию инвестиционных и иных проектов, экспортное кредитование и поддержку МСБ.

При этом «на реализацию инвестиционных и иных проектов, включая инвестиционные кредиты клиентам и приобретение целевых облигаций для финансирования объектов социального назначения, важных с точки зрения устойчивого развития экономики и реализации государственной социально-экономической политики, за январь-июнь 2021 г. было предоставлено 1,15 млрд. белорусских рублей в эквиваленте». То есть, это большая часть выделенного финансирования. Какую долю в этом объеме составляет так называемое «директивное кредитование» - не уточняется.

В свою очередь объем выдачи экспортных кредитов на валовой основе достиг 858,4 млн руб. в эквиваленте, что почти в два раза выше уровня шести месяцев прошлого года. На финансовую поддержку малых и средних предприятий было предоставлено 152,9 млн руб. (112% к уровню аналогичного периода 2020 года).

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