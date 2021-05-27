Прогноз Fitch Ratings для трех белорусских банков - негативный

Рейтинговое агентство подтвердило долгосрочные рейтинги Беларусбанка, Белинвестбанка и Банка развития на уровне «B» с негативным прогнозом.

Как считают в Fitch Ratings, прежде всего, «негативный прогноз по рейтингам банков отражает возможность ослабления финансовой позиции государства, что сказалось бы на его способности предоставлять поддержку банкам». По мнению агентства, сейчас финансовая гибкость государства остается под давлением после резкого снижения валютных резервов в 2020 г., особенно с учетом высоких валютных обязательств бюджета и госорганов. В случае одновременного возникновения проблем у ряда крупных компаний госсектора, властям будет сложно предоставить поддержку банкам, особенно в иностранной валюте.

Что касается самих банков, то их внутренние депозиты в иностранной валюте (по оценке Fitch - в совокупности 6 млрд долл. на конец I кв. 2021 г.), значительный объем недепозитных обязательств в иностранной валюте (4,5 млрд долл., включая краткосрочные обязательства в 1,3 млрд долл.) и ограниченный объем собственных высоколиквидных активов в иностранной валюте (0,8 млрд долл.) в сравнении с относительно небольшими валютными резервами государства также могут сделать сложной их поддержку, особенно в случае серьезного стресса.

Агентство отмечает серьезные риски по качеству активов, в первую очередь, у госбанков, работающих на коммерческом рынке. Например, высокая долларизация кредитов, которая по данным Fitch составляет 53% у Беларусбанка и 34% - у Белинвестбанка. Исправить этот дисбаланс сложно из-за ограниченной ликвидности в национальной валюте и высокой стоимости фондирования. И это будет сдерживать рост кредитования и прибыльности не только в 2021 г., но и, возможно, в 2022-м.

В Fitch считают, что Беларусбанк вошел в кризис с относительно высоким уровнем проблемных кредитов, что объясняется участием банка в кредитовании госпроектов. Около 73% корпоративных кредитов, выданных банком на конец 2020 г., были предоставлены компаниям, находящимся в госсобственности. При этом доля обесцененных кредитов у Беларусбанка (по методологии агентства - кредиты 3 стадии и приобретенные или созданные кредитно-обесцененные кредиты) составляла на конец 2020 г. высокие 15,4%.

У Белинвестбанка риски по компаниям в госсобственности были более умеренными - на уровне 37% от корпоративных кредитов на конец 2020 г., что связано с диверсификацией стратегии банка в последние годы (как известно, он активно готовился к приватизации). Обесцененные кредиты здесь за 2020 г. снизились с 9,8% до умеренных 6,2%.

Риски ликвидности обусловлены главным образом ограниченным доступом к иностранной валюте, высокой долларизацией обязательств (на конец 2020 г. она составляла в Беларусбанке - 63%, а в Белинвестбанке - 49%) и значительным объемом зарубежного фондирования, привлеченного на финансовых рынках (например, у Беларусбанка - 22% от обязательств на конец 2020 г.).

Источник: Fitch Ratings

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