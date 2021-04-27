Банк Развития значительно увеличил финансирование экономики

За I квартал 2021 года на реализацию инвестиционных проектов, а также на поддержку МСБ и экспортное кредитование выделено 930 млн руб.

Как сообщается, объемы финансирования в текущем году значительно возросли. Так, на реализацию инвестиционных и иных проектов, включая инвестиционные кредиты клиентам и приобретение целевых облигаций для финансирования объектов социального назначения по состоянию на 01.04.2021 было предоставлено 452,3 млн рублей. Это на 19% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Объем выдачи экспортных кредитов на валовой основе достиг 384,2 млн рублей в эквиваленте (178% к уровню 3 месяцев прошлого года). На финансовую поддержку малых и средних предприятий за январь-март было выделено 92,2 млн рублей, что на 45% превышает объемы поддержки за аналогичный период 2020 года.

В целом, за первые три месяца 2021 года на реализацию инвестиционных и иных проектов, экспортное кредитование и поддержку МСП Банком развития предоставлено порядка 930 млн. белорусских рублей.

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