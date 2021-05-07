Новые проекты МТЗ оцениваются в 400 млн долларов

По объему инвестиций они могут стать одними из крупнейших в ЕАЭС.

Недавно заместитель директора департамента промышленной политики Евразийской экономической комиссии Жаслан Азенов презентовал обзор крупнейших инвестиционных проектов в сфере промышленного строительства в Евразийском экономическом союзе с перспективой реализации до 2025 года. Этот документ подготовлен совместно с информационно-аналитическим агентством INFOLine, и сформирован на основе анализа сведений по 400 самым масштабным промышленным проектам, заявленным и реализуемым в государствах-членах Союза. В сумме в эти проекты планируется инвестировать 128 млрд долларов.

Крупнейшими из них в государствах ЕАЭС в обзоре названы: строительство в районе российского порта Усть-Луга компанией АО «РусГазДобыча» комплекса по переработке и сжижению природного газа (13000 млн долларов); строительство ТОО «KLPE» завода по производству полиэтилена в Казахстане (6500 млн долларов); расширение производства ОАО «Минский тракторный завод» (400 млн долларов); возведение в Киргизии Таласского золоторудного комбината компанией «Альянс Алтын» (307 млн долларов); создание производства изделий из базальтового волокна ООО «Армбас» в Армении (40 млн долларов) и др.

Какие конкретно проекты МТЗ имелись в виду? Скорее всего, это, в первую очередь, строительство нового литейного завода и кузнечно-штампового производства, о чем сообщалось еще осенью 2020 г. Кроме того, МТЗ планировал в 2021-м создать сборочное производство в Египте, а также расширить модельный ряд производства в Уфе. Вероятно, у холдинга есть и другие проекты. Будут ли они реализованы - покажет время. Очевидно, что экономическая ситуация в стране оставляет желать лучшего, а для строительства новых заводов потребуются «длинные» и недорогие кредиты.

Минский тракторный завод - один из крупнейших производителей сельскохозяйственной техники в мире. В состав холдинга кроме МТЗ входит 10 предприятий, создано 25 сборочных производств за рубежом. Продукция МТЗ представлена на рынках более 60 стран мира.

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