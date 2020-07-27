Белорусских машиностроителей «поддавливают» конкуренты

Эксперты считают, что МТЗ в ближайшее время придется бороться не за новые рынки, а за сохранения своих позиций в постсоветских странах.

Президент Беларуси 29 мая посетил Минский тракторный завод. Согласно официальной версии, визит Александра Лукашенко на один из флагманов отечественной индустрии был приурочен к 74-й годовщине легендарного предприятия. Оппоненты главы государства посчитали этот приезд частью начинающейся президентской электоральной компании.

Вероятно, в каждом суждении есть своя доля истины, однако велика вероятность того, что руководство страны сейчас пытается определиться со стратегией дальнейшего развития машиностроительного потенциала. Не секрет, что нашим индустриальным гигантам сегодня приходится испытывать сильнейшее давление со стороны конкурентов на внешних рынках.

В этом плане положение МТЗ выглядит достаточно благополучно. В 2019 г. на предприятиях «МТЗ-Холдинга», головным предприятием которого является ОАО «Минский тракторный завод», произведено 39,5 тыс. тракторов для сельского и лесного хозяйства. Это несколько меньше показателя 2018 г. - 40,8 тыс. машин.

Львиная доля всей готовой выпускаемой холдингом продукции (порядка 80%) продается за рубеж. Так, в прошлом году загранпоставки тракторов по сравнению с 2018-м увеличились на 2,1% - до 32 524 ед. Экспорт в стоимостном выражении достиг 593 млн долл. (в том числе по ОАО «МТЗ» - 540 млн долл.). Чистая прибыль - более 110 млн руб. (по ОАО «МТЗ» - 100,3 млн). При этом поставки в РФ принесли 50% экспортной выручки, в страны СНГ - 35%, в страны за пределы Содружества - 15%.

В сегменте тракторов малой мощности наблюдалось падение экспорта: машин до 25 л.с. - на 29,3% (до 659 ед.), 26-50 л.с. - на 6,7% (до 1 188 ед.). Гораздо более благополучно складывается ситуация с поставками тракторов в традиционном для МТЗ сегменте, мощностью 51-100 л.с., в 2019 г. он вырос на 5,5% (до 26 426 ед.), а в стоимостном выражении - на 10,5% (до 398,15 млн долл.).

А вот продажи за рубеж тракторов класса мощности 101-175 л.с. в прошлом году относительно уровня 2018 г. снизились на 8,6% - до 4 005 ед. В стоимостном выражении сокращение поставок составило 4,7% - до 111,09 млн долл. При этом, как и в предыдущем случае, больше половины этой техники поставлено в РФ, 2 158 ед., что на 5,8% больше, чем в 2018 г. Более успешным оказался экспорт тракторов мощностью свыше 175 л.с. - 246 ед., что на 17,7% превысило показатель 2018 г. При этом выручка возросла еще больше, на 37,8% - до 11,87 млн долл.

Руководство «МТЗ-Холдинга» строит амбициозные планы. К 2030 г. выпуск готовой продукции планируют увеличить в 1,5 раза и довести до 60 тыс. тракторов. Экспорт в стоимостном выражении нарастить до 1,347 млрд долл. А географическую структуру изменить следующим образом: Россия - 33%, страны СНГ - 30%, страны вне Содружества - 37%.

Между тем ряд экспертов сомневаются в обоснованности подобных планов. И полагают, что главной задачей МТЗ на ближайшее десятилетие станет не экспансия в дальнее зарубежье, а удержание своих позиций на традиционных рынках. В первую очередь - на постсоветском пространстве, в странах бывшего соцлагеря и развивающихся государствах, где на 1 тыс. га пашни приходится наименьшее количество тракторов. Именно за их рынки развернется ожесточенная борьба между ведущими тракторостроительными концернами мира.

Александр АЛЕСИН

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