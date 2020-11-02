Белорусские предприятия осваивают производство электромобилей

Министр промышленности Беларуси Петр ПАРХОМЧИК рассказал журналу «Директор» о новых разработках в отечественном машиностроении.

- Одним из перспективных направлений сегодня является организация производства электро-, а также беспилотного транспорта. В настоящее время холдинги «БЕЛАВТОМАЗ», «БЕЛАЗ», «МТЗ» и «Гомсельмаш» ведут разработки транспортных средств на электрической тяге. В ОАО «МАЗ» собраны и успешно испытаны экспериментальные образцы электрогрузовика полной массой до 12 т.

ОАО «БЕЛАЗ» недавно создало карьерный самосвал на аккумуляторных батареях. Кроме того, в планах завода разработка карьерного самосвала грузоподъемностью 220 т в дизель-троллейвозном исполнении.

ОАО «МТЗ» выпустило льдозаливочный комбайн BELARUS KЛ-418, образец которого проходит испытания на ледовых аренах Минска. В легковом машиностроении компанией «БЕЛДЖИ» получены свидетельства о безопасности, позволяющие реализовывать и эксплуатировать электромобили «Джили» на территории республики. В 2021 г. для продажи на внутреннем рынке запланирован выпуск 1 000 изделий.

В области развития коммунального транспорта ОАО «БЕЛАЗ­» совместно с ОИМ НАН Беларуси планирует создание малогабаритных комбинированных коммунальных машин с тяговым электроприводом, функциями вакуумной подметально-уборочной и солераспределительной машины, ОАО «МАЗ» - разработку автомобиля-мусоровоза с вынесенной вперед кабиной и тяговым электроприводом.

ОАО «Могилевлифтмаш» освоен тяговый асинхронный электродвигатель, который используется в технике ОАО «Белкоммунмаш» и ОАО «МАЗ», изготовлен и передан на испытания опытный образец тягового асинхронного электродвигателя в составе электробуса ОАО «Белкоммунмаш», разрабатывается перспективный тяговый электродвигатель для электрогрузовика МАЗ.

ОАО «Витязь» серийно выпускаются стационарные электрозарядные станции для электромобилей (в зависимости от модификации) переменного и постоянного тока быстрой зарядки, а также настенного монтажа (гаражная). Выпуск за 2018- 2019 гг. превысил 200 единиц. Программы разработки беспилотных моделей сельскохозяйственной и зерноуборочной техники есть в планах ОАО «МТЗ» и ОАО «Гомсельмаш».

Алексей ВЛАДИМИРОВ

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