Основные задачи: экологическая безопасность и «зеленая экономика»

Министр природных ресурсов охраны окружающей среды Андрей ХУДЫК в интервью журналу «Директор» рассказал о государственной политике в этой области.

- Деятельность Минприроды и его территориальных органов в 2019 г. была направлена на формирование устойчивого баланса между сохранением окружающей среды и экономическим развитием, продвижение принципов экологической целостности, переход к «зеленой» экономике, выполнение международных обязательств Республики Беларусь в области охраны природы.

В рамках реализации поручений главы государства и правительства, достижения показателей, утвержденных Стратегией в области охраны окружающей среды Республики Беларусь на период до 2025 г., госпрограммой «Охрана окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов» на 2016-2020 гг. и другими стратегическими документами, за последние годы улучшилась экологическая ситуация в стране.

Обеспечено функционирование 12 видов мониторинга окружающей среды. Проводятся регулярные наблюдения за содержанием в атмосферном воздухе загрязняющих веществ, радиационный и геофизический мониторинг, анализируется информация о трансграничном переносе вредных веществ, включая опасные для здоровья человека, и др.

По предварительным оценкам, в прошлом году уровень воздействия загрязняющих веществ от стационарных и мобильных источников снизился на 2,3% по сравнению с 2015 г. Объем выбросов парниковых газов в 2019 г. сократился на 4,5% к уровню 2016 г. В целом в стране достигнута положительная динамика по выполнению обязательств в рамках Парижского соглашения.

Важным шагом в снижении последствий от изменения климата послужило принятие Закона «Об охране и использовании торфяников». Повторное заболачивание нарушенных болот также способствует повышению уровня грунтовых вод и оздоровлению атмосферного воздуха. Ежегодно улучшается состояние поверхностных водных объектов. Объем сброса недостаточно очищенных сточных вод в 2019 г. сократился на 30,3% по сравнению с 2015 г.

Реализация госполитики в области обращения с отходами направлена на предупреждение их образования и максимальное вовлечение в хозяйственный оборот в качестве вторичного сырья. В прошлом году уровень использования коммунальных отходов по сравнению с 2018 г. увеличился на 2,6% - до 22,6% (765 тыс. т).

- Андрей Павлович, что предпринято для дальнейшего развития гидрометеорологической службы Беларуси, работа которой ранее нередко подвергалась критике за качество синоптических прогнозов?

- С этой целью приобретены приборы и оборудование для метеорологических наблюдений для увеличения оправдываемости прогнозов погоды и штормовых предупреждений. Введены в эксплуатацию 15 автоматических метеорологических станций в городах, приобретены радиозонды и оболочки к ним для проведения температурно-ветрового зондирования атмосферы в Бресте, Гомеле и Минске. Завершено строительство доплеровского метеорологического радиолокатора на территории аэропорта в Витебске.

Эти меры позволили улучшить качество прогноза погодных условий на краткосрочную перспективу. В частности, в 2019 г. оправдываемость синоптических прогнозов на предстоящие сутки повысилась до 98%, по областным центрам - до 94,5%, а штормовых предупреждений об опасных явлениях - до 100%.

- Что вы считаете главным достижением прошлого года в вопросах развития в стране «зеленой» экономики?

- Первые результаты в рамках реализации программных документов, а также международный опыт подтверждают, что внедрение моделей «зеленая», «циркулярная» экономика - один из важнейших векторов дальнейшего развития страны, реализации Целей устойчивого развития.

Говоря о практических шагах по выполнению Национального плана действий по развитию «зеленой» экономики в Беларуси до 2020 г., надо отметить развитие парка пассажирского электрифицированного транспорта. Сейчас в стране зарегистрировано около 360 электромобилей (в том числе в Минске - более 200) и 251 зарядная станция.

Минприроды проводится определенная работа по развитию возобновляемых источников энергии (ВИЭ). В 2019 г. выданы сертификаты о подтверждении происхождения энергии по 11 вновь созданным установкам по использованию ВИЭ общей мощностью более 83,1 МВт, обеспечено ведение государственного кадастра. Сейчас в кадастре зарегистрированы 323 действующие и 132 планируемые к созданию установки по использованию ВИЭ. В 2019 г. введены в эксплуатацию 3 ветроэнергетические установки суммарной мощностью 7,75 МВт.

Минприроды совместно с Программой развития ООН реализует проект международной технической помощи «Беларусь: Поддержка зеленого градостроительства в малых и средних городах Беларуси». В его рамках разрабатываются планы устойчивой мобильности для 12 населенных пунктов, которые включают мероприятия по комплексному развитию общественного и велосипедного транспорта, созданию в центрах городов территорий и пространств, где преимущество в движении будет предоставлено пешеходам.

В целом, «зеленая» экономика предлагает широкий спектр бизнес-схем в различных сферах, таких как развитие «зеленого» транспорта и энергетики, повышение энергоэффективности, сохранение биоразнообразия, управление водными ресурсами и др.

- Что необходимо предпринять для большей вовлеченности бизнеса в решение экологических проблем? Например, в сфере обращения с отходами?

- Сейчас в стране немало сделано для увеличения привлекательности бизнеса. Во-первых, после вступления в силу основных норм Декрета №7 «О развитии предпринимательства» сокращен ряд требований, в том числе в области охраны окружающей среды. К примеру, индивидуальные предприниматели и микроорганизации освобождаются от проведения локального мониторинга окружающей среды, объектами которого являются поверхностные, подземные и сточные воды, им не нужно разрабатывать инструкцию по обращению с отходами производства и т.д.

Уровень воздействия загрязняющих веществ от стационарных и мобильных источников в 2019 г. снизился на 2,3% по сравнению с 2015 г.

Созданная правовая база и экономические условия в этой области делают эту сферу одним из приоритетных направлений деятельности для бизнеса. Сегодня идет поиск альтернативных вариантов замещения пластиковой тары, новых перспективных технологий по созданию и производству экологически безопасных, биоразлагаемых видов упаковки. Новым вектором государственной экологической политики станет переход к «циркулярной» экономике.

Еще одно важное направление - использование петрогеотермальных ресурсов, аккумулированных в блоках нагретых, практически безводных горных пород. С июля 2019 г. по январь 2020 г. Минприроды предоставило 40 горных отводов для их использования в целях теплоснабжения торговых объектов и АЗС. Такую практику необходимо расширять, так как это экологически чистый и безотходный вид энергии.

В целом ключевыми направлениями деятельности являются вопросы ресурсоэффективности производства, внедрение механизмов экологической сертификации и маркировки продукции, государственных «зеленых» закупок, формирование перечня одноразовых и неперерабатываемых товаров и упаковки, их поэтапный вывод из оборота, господдержка внедрения инновационных бизнес-моделей ответственного производства и потребления.

- Как Минприроды использует потенциал международного сотрудничества для привлечения передовых технологий и финансов?

- В 2019 г. проводилась работа по развитию международного сотрудничества на двусторонней основе и по линии международных организаций.

В прошлом году оправдываемость синоптических прогнозов на предстоящие сутки повысилась до 98%.

В прошлом году освоено свыше 4 млн долл. и 1,5 млн евро. Ведется подготовка к регистрации 2 проектов международной технической помощи (МТП) по климатической тематике с общим бюджетом более 2 млн долл. Совместно с Глобальным экологическим фондом (далее - ГЭФ) разрабатываются проекты МТП с объемом финансирования, превышающим 7,5 млн долл. Также выделено финансирование на реализацию программы малых грантов ГЭФ в размере 864 тыс. долл.

- Что делается для того, чтобы Беларусь меньше зависела от импорта полезных ископаемых? Как осуществляется разработка разведанных месторождений?

- Наша страна располагает значительным минерально-сырьевым потенциалом: по выпуску калийных удобрений занимает 3-ю позицию в мире, по производству цемента - ведущее место в Европе. В последние годы отмечается увеличение доли горнодобывающей промышленности в создании ВВП. В перспективе ее рост продолжится за счет ввода в эксплуатацию 2 комбинатов по добыче калийных солей.

В 2019 г. в целях наращивания собственной минерально-сырьевой базы выполнялись работы по бурению поисковых нефтяных скважин, изучению подземной гидросферы для оценки ресурсного потенциала подземных вод, подсчету запасов пресных и минеральных подземных вод, предварительной разведке и подготовке к промышленному освоению новых месторождений строительных материалов и других видов нерудного сырья.

В результате проведенных работ, связанных с поисками углеводородного сырья для наращивания собственного топливно-энергетического потенциала, прирост запасов нефти достиг почти 1 млн т, или 163% от программного показателя. Обеспечена подготовка и передача в разработку 38 разведанных месторождений различных полезных ископаемых.

В 2019 г. объем использования коммунальных отходов вырос на 22,6% к уровню 2018 г. (765 тыс. т).

Проводилась работа по своевременной рекультивации земельных участков и карьеров, предоставленных для добычи полезных ископаемых. Общая площадь рекультивированных земель превысила 274 га, в том числе почти по 77 га - под сельскохозяйственное и лесохозяйственное использование, 21,9 га - под иное применение. Рекультивировано 49 карьеров.

- Насколько эффективна контрольная деятельность Минприроды? Какие правонарушения в природоохранной сфере допускали субъекты хозяйствования в 2019 г.?

- С целью сокращения нарушений законодательства в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов Минприроды в качестве приоритетного направления при осуществлении контрольной деятельности применяет меры профилактического и предупредительного характера: проведение мониторингов, мероприятий технического, технологического и поверочного характера, направление рекомендаций и требований (предписаний) по устранению и недопущению выявленных недостатков.

В 2019 г. территориальными органами Минприроды проведено более 17 тыс. таких мероприятий, в ходе которых зафиксировано около 38 тыс. нарушений и недостатков природоохранного законодательства. Также в соответствии с планами осуществлено 335 выборочных проверок субъектов хозяйствования, по результатам которых выявлено более 2 тыс. нарушений.

Максимальное количество правонарушений приходится на область обращения с отходами (наиболее типичные - размещение отходов в несанкционированных местах). Например, установлено 2,5 тыс. фактов захоронения вторичных материальных ресурсов и привлечено к ответственности 959 виновных лиц, сумма штрафов - порядка 390 тыс. руб.

Наши структуры в 2019 г. выявили более 900 фактов причинения вреда окружающей среде, большинство из которых зафиксировано в области охраны и использования объектов растительного мира (незаконное удаление, изъятие, уничтожение и (или) повреждение деревьев или кустарников до степени прекращения роста). Для обеспечения благоприятной окружающей среды субъектам хозяйствования необходимо соблюдать требования законодательства об охране окружающей среды, предотвращать вредное воздействие на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности и бережно относиться к природным богатствам.

- Андрей Павлович, расскажите об итогах выполнения в 2019 г. Республиканского плана мероприятий по наведению порядка на земле.

- В отчетном периоде много сделано по наведению порядка на земле и благоустройству территорий населенных пунктов. Под знаком объявленной главой государства А.Г.Лукашенко в 2018-2020 гг. трилогии «Малой родины» в 2018-м стартовала экологическая кампания «Обустроим малую родину», в которую в буквальном смысле включилась вся страна.

В этом году мы должны активизировать работу в этом направлении, удвоив результаты сделанного ранее. А дополнительным стимулом для наведения порядка на местах может стать внедрение рейтинга экологического развития по регионам Беларуси, отражающего усилия местных властей по обеспечению благоприятной окружающей среды и высокого качества жизни населения.

Минприроды в 2019 г. установлено 2,5 тыс. фактов захоронения ВМР и привлечено к ответственности 959 виновных лиц.

Благодаря реализации Республиканского плана мероприятий по наведению порядка на земле в 2019 г. и соответствующих региональных планов, выполнен значительный объем работ: отремонтировано почти 4 млн кв. м улично-дорожной сети, в хозяйственный оборот вовлечено свыше 18 тыс. га неиспользуемых земель, из них 167,6 га - освободившиеся после сноса 427 непригодных и неэксплуатируемых зданий и сооружений сельскохозяйственных организаций и 17 852 га пустующих сельскохозяйственных угодий.

Мероприятия по рекультивации мини-полигонов ежегодно включаются в республиканский и региональные планы мероприятий по наведению порядка на земле. На 1 января 2020 г. в стране насчитывалось 159 полигонов ТКО и 598 мини-полигонов. За 2 последних года рекультивировано 626 мини-полигонов, а их количество снизилось вдвое.

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