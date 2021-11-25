Мингорисполком готов выделить бизнесу 213 земельных участков

С целью изучения интереса потенциальных инвесторов информация об этих участках размещена на интерактивной карте города.

Перечень инвестиционных площадок для изучения спроса инвесторов опубликован на сайте «Бизнес-портал Минска». Там же сформированы отдельные перечни земельных участков, для получения которых необходимо заключение инвестиционных договоров с Республикой Беларусь, для предоставления в установленном порядке по результатам аукционов с целью проектирования и строительства капитальных строений, на право заключения договоров аренды, а также свободные земельные участки, расположенные на территории СЭЗ «Минск».

Нужно признать, что городские власти сделали полезный проект. Информация на интерактивной карте кликабельна, хотя и содержит лишь общие данные о земельных участках. Для получения более полной информации предлагается обращаться в Мингорисполком. Теперь важно, чтобы эти данные постоянно актуализировались, а не висели в Сети годами, устаревая, как это, к сожалению, часто бывает на сайтах госорганов. Впрочем, создатели проекта утверждают, что обновления будут, тем более что сейчас в столице проводится ревизия градостроительных паспортов.

Инвестиционная активность столичной мэрии совпала с готовящимся изменением нормативно-правовой базы в области выделения земельных участков и пользования ими. В частности, до конца года могут быть внесены изменения в Указы №667 от 27.12.2007 «Об изъятии и предоставлении земельных участков» и №169 от 10.05.2019 «О распоряжении государственным имуществом». Кроме того, подготовлен проект указа, регулирующего арендные отношения. Об этом сообщил председатель ГКИ Дмитрий Матусевич на съезде Белорусского союза предпринимателей (БСП). Какие конкретно изменения планируется внести в действующий порядок землепользования - не уточняется.

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