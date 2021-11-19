Продажу пива в ПЭТ-таре емкостью более 1 литра могут запретить

Такая норма содержится в проекте постановления правительства, разработанном Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Минприроды предлагает с 2023 года полностью запретить розлив пива и слабоалкогольных напитков в ПЭТ-бутылки емкостью свыше 1 литра. В настоящее время, напомним, постановлением Совета Министров от 22 июля 2014 г. №703 разрешено продавать такие напитки в ПЭТ-таре емкостью до 2 л. Как говорится в обосновании к документу, это решение позволит снизить образование отходов из пластика и вредные выбросы в атмосферную среду. При этом при увеличении доли розлива пива и слабоалкогольных напитков в стекло в хозяйственный оборот дополнительно будут вовлечены отходы, являющиеся экологически чистым материалом.

Авторы нормативного акта ссылаются на опыт зарубежных стран. В частности отмечают, что в странах Западной Европы и США средний объем ПЭТ-тары для алкогольных напитков составляет 0,33-0,5 литра. В Германии доля ПЭТ-тары для пива по отношению к другим видам упаковки составляет 3,7%, в Италии - 0,08%, Бельгии - 0,3%. В Швеции, Ирландии и Нидерландах пиво в такой таре вообще не реализуется. С 2000 года такой же запрет установлен и в Казахстане.

В обосновании также говорится, что проблема пьянства и алкоголизма «продолжает оставаться одной из самых социально значимых и актуальных для Республики Беларусь». А пластиковые бутылки большой емкости рассчитаны на население с невысокими доходами и на молодежь, поскольку себестоимость алкоголя в стеклянных бутылках выше, чем в ПЭТ-таре. Поэтому предполагается, что отказ от таких емкостей позволит снизить потребление алкоголя, прежде всего в молодежной среде.

Впрочем, возможно, у идеи запрета части пивного «пластика» есть еще одна причина. Она также упоминается в обосновании. Как известно, в 2019 г. резидентом СЭЗ «Гродноинвест» стало ОАО «Гродненский стеклозавод» с инвестиционным проектом «Создание производства стеклянной тары с использованием инновационных энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий». Речь идет об открытии в Гродно нового современного стекольного производства по немецким технологиям мощностью 220 тонн в сутки, или 220-240 млн бутылок в год в емкостном исчислении - 0,5 л. Срок реализации проекта - 2020-2022 гг. На сайте СЭЗ прямо так и сказано: «предпосылками для реализации инвестиционного проекта послужили прогнозируемое увеличение спроса на стеклотару в связи с постепенным ограничением розлива напитков в ПЭТ-бутылку, а также высокая доля импорта в сегменте тары из бесцветного стекла».

Ссылки по теме:

ПЭТовая ситуация

Сокращение пластиковых отходов: простых решений нет