S&P ухудшило прогноз рейтингам Банка развития до "негативного"

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные и краткосрочные кредитные рейтинги Банка развития (БРРБ) по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне "B/B" и ухудшило прогноз рейтингам со "стабильного" на "негативный".

S&P отмечает, что рейтинговые действия в отношении БРРБ, который на 100% принадлежит государству, последовали в связи с пересмотром 11 сентября 2020 года прогноза суверенных рейтингов Беларуси из-за "усиления рисков для экономики, финансовой стабильности и платежного баланса страны после спорных президентских выборов, прошедших в августе этого года".

По оценке агентства, в настоящее время способность правительства Беларуси оказывать поддержку государственным организациям является "в целом неопределенной". Однако, "принимая во внимание значение БРРБ для выполнения ряда политических и социальных задач, в случае необходимости правительство в первую очередь будет оказывать поддержку БРРБ, а не другим белорусским госорганизациям", отмечается в пресс-релизе.

По мнению экспертов, финансовые риски для БРРБ возросли с момента проведения президентских выборов с учетом ослабления белорусского рубля и ухудшения экономического прогноза. "С нашей точки зрения, качество активов БРРБ может ухудшиться в течение ближайших месяцев, в частности потому, что около 40% выданных кредитов номинировано в иностранной валюте", - считают в S&P.

ОАО "Банк развития республики Беларусь" создано в 2011 году в соответствии с указом президента страны с целью повышения надежности финансово-кредитной системы и экономического развития государства. Банк финансирует проекты, включенные в госпрограммы, осуществляет кредитную поддержку белорусского экспорта, участвует в программе развития малого бизнеса. Правительство владеет 96,2% акций, ОАО "Беларуськалий" - 3,78%.

Источник: Интерфакс