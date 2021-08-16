Объемы экспортного кредитования в Беларуси выросли вдвое

Основная поддержка оказывалась производителям металлопроката, автомобильной и сельхозтехники, тракторов, лакокрасочных материалов.

Как сообщает пресс-служба ОАО «Банк развития Республики Беларусь», за первое полугодие 2021 года размер экспортного кредитного портфеля банка составил 755,7 млн бел. руб., или 298,5 млн долл. в эквиваленте и увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 365,1 млн бел. руб. или на 135,8 млн долл. (+84%). Общая сумма предоставленных банком на валовой основе в 1-м полугодии экспортных кредитов составила 858,4 млн бел. руб., или в эквиваленте - 333,7 млн долл. Это больше уровня первого полугодия 2020 г. на 428,3 млн бел. руб. (+100%), или на 146,5 млн долл.

В общем объеме выданных Банком развития за 1-е полугодие текущего года экспортных кредитов 30% занимает металлопрокат, 15,4% - автотракторная техника и комплектующие, 12,2% - автомобильная техника и комплектующие, 9,5% - сельскохозяйственная техника, 6,2% - строительно-монтажные работы и услуги, 5,1% - лакокрасочные материалы и др.

По географии экспортных кредитов лидирующую позицию занимает Российская Федерация - 51,5%. Далее идут - Литовская Республика - 24,7%, Республика Казахстан - 6,7%, Украина - 5,1%, Польша - 4,4 %, Монголия - 2,2%, Республика Кения - 1,8%, Австрия - 1,3%, Сербия - 1,1%, Италия - 0,8%, Узбекистан - 0,4%.

Как отмечают в банке, в 2021 году появилось немало новых видов профинансированного экспорта: машинокомплекты троллейбусов, молотилок и жаток, одежда, дезинфицирующие салфетки и др. Кроме того, расширяется география экспортного кредитования. Так, в рамках сотрудничества с панафриканским банком Eastern and Southern African Trade and Development Bank (TDB) профинансированы поставки белорусской техники в Зимбабве: тракторов, сеялок «Лидагропроммаш», комбайнов «Гомсельмаш», грузовиков МАЗ, пожарной техники «Пожснаб», мотоциклов, а также запасных частей. Прорабатываются аналогичные проекты по экспортному кредитованию белорусских поставок в Танзанию, Кению, Замбию, Буркина-Фасо и другие африканские страны.

Банк развития продолжит активную работу по наращиванию и диверсификации экспортного кредитного портфеля как в части финансируемой экспортной продукции, так и в части новых экспортных рынков, в том числе стран Западной Европы, Латинской Америки, Африки, - говорится в сообщении пресс-службы. На текущий момент объем потенциальных кредитных проектов по экспортному финансированию составляет порядка 450 млн бел. руб. в эквиваленте.

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