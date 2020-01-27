Закредитованность белорусских предприятий вызывает беспокойство у Нацбанка

Национальный банк отмечает сохранение значительного уровня закредитованности юридических лиц на фоне недостаточной проработки ими своих бизнес-планов.

В докладе зампреда правления регулятора Сергея Калечица, опубликованном на сайте Нацбанка, говорится, что если бы ранее полученные финансовые средства давали запланированную в бизнес-планах предприятий отдачу, то высокой (относительно выручки) кредитной нагрузки не было бы.

«Сегодня экономика не обеспечивает достаточную отдачу от получаемых в виде кредитов финансовых ресурсов. Накопленный к настоящему времени объем инвестиционных ошибок с привлечением банковского кредита значителен», - отметил Калечица.

Проводимые банками реструктуризации кредитной задолженности имеют, как правило, временный результат. Глобально решить проблему нормального функционирования предприятия могут только путем адекватной оценки своего бизнеса, финансовых потоков, финансового положения в целом с применением норм МСФО и принятия на этой основе необходимых управленческих решений.

Приоритетом политики регулятора в сфере кредитования в 2020 году останется удовлетворение платежеспособного спроса на заемные средства с учетом необходимости обеспечения финансовой стабильности в стране. Помимо средств банков в качестве источников финансирования инвестиционных проектов должны быть задействованы и иные финансовые инструменты.