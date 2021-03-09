Заемщики уходят из валюты в рубли. Что-то знают?

Белорусские банки отмечают повышение спроса на изменение валюты обязательств по ранее предоставленным кредитам.

По данным Национального банка, средняя процентная ставка по новым кредитам, предоставленным физическим лицам в белорусских рублях (без учета льготных и межбанковских кредитов), в декабре 2020 г. составила 9% и снизилась в сравнении с сентябрем 2020 г. на 0,11 процентного пункта. Средняя процентная ставка по новым кредитам для юридических лиц в белорусских рублях в декабре 2020 г. составила 11,37% и выросла в сравнении с сентябрем 2020 г. на 0,25 процентного пункта.

По новым кредитам, предоставленным юридическим лицам в иностранной валюте в декабре 2020 г., средняя процентная ставка составила 5% годовых, что на 0,1 процентного пункта выше ставки, сложившейся в сентябре 2020 г.

Эти данные приводятся в аналитическом обозрении Национального банка «Мониторинг условий банковского кредитования» за IV квартал 2020 г. Как следует из документа, ситуация с доступностью банковских кредитов в Беларуси продолжает оставаться напряженной по всем трем показателям (максимальный размер кредита, максимальный срок кредитования и уровень процентной ставки).

Единственное положительное изменение в октябре-декабре, которое можно упомянуть после приостановки кредитных программ в III квартале, это смягчение условий кредитования физических лиц на финансирование недвижимости. Но бизнес по-прежнему испытывает серьезные проблемы с доступом к кредитным ресурсам. Более того, по оценкам банковских аналитиков, в I квартале 2021 г. ожидается ужесточение условий кредитования для представителей всех категорий кредитополучателей. А к лучшему ситуация может измениться только во II квартале 2021 года. Но это не точно…

И еще: в IV квартале 2020 г. белорусские банки отмечают повышение спроса на изменение валюты обязательств по ранее предоставленным краткосрочным кредитам в иностранной валюте на обязательства в белорусских рублях со стороны представителей всех категорий бизнеса. Проще говоря: предприятия обращаются в банки с просьбами - перевести свои валютные кредиты в рублевые. Также участились случаи обращения клиентов за реструктуризацией и продлением сроков кредитных договоров в белорусских рублях. Между прочим, эти явления говорят не только об ухудшении ситуации у заемщиков, но и об ожиданиях на рынке девальвации белорусского рубля.

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