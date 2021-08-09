Нацбанк: отток депозитов представляет угрозу

За 1-е полугодие 2021 г. депозиты физических и юридических лиц в белорусских банках сократились на 3,8%. В том числе валютные депозиты населения - на 13,4%

Отток депозитов представляет угрозу финансовой стабильности - считают в Национальном банке. Это создает повышенное давление на ликвидность банков, существенно ограничивает их возможности по кредитной поддержке экономики.

- Средства населения и юридических лиц составляют основу ресурсной базы банков. По состоянию на 01.07.2021 доля средств физических и юридических лиц в пассивах банков составила 51,7%, - рассказал в выступлении на заседании Правления Национального банка начальник Управления финансовой стабильности Игорь Могилевич. - В отчетном периоде (январь-июнь 2021 г. - ред.) депозиты физических и юридических лиц сократились на 1,7 млрд. руб., или на 3,8%. Наибольшую уязвимость к действию негативных факторов демонстрировали срочные депозиты населения в иностранной валюте. Их величина за полугодие снизилась на 13,4%. Динамика срочных рублевых депозитов населения также носила неустойчивый характер, но по итогам полугодия зафиксирован их рост на 1,6%.

В целях расширения возможностей банков по противодействию оттоку вкладов регулятором было принято решение о приостановлении с 18 июня 2021 г. действия рекомендаций по предельному размеру процентных ставок по валютным вкладам физических лиц. Это позволило хотя бы замедлить темпы оттока срочных валютных депозитов населения.

Пока устойчивости депозитного рынка и ограничению оттока депозитов также способствует высокая доля безотзывных вкладов в структуре срочных депозитов населения. По состоянию на 1 июля она составила 87,1% по рублевым и 64,4% - по валютным депозитам. Доля вновь привлеченных рублевых безотзывных вкладов физических лиц за первое полугодие 2021 г. увеличилась с 89% до 92,4%. Доля безотзывных вкладов свыше года выросла с 6,2% до 15,9%.

Ценой «борьбы за ресурсы» является их высокая стоимость для банков. Поэтому в целом ситуация на депозитном рынке оказывает серьезное давление на ликвидность банков. Величина покрытия ликвидности по банковскому сектору с начала года снизилась с 122,9 до 114,4%. Об этом же свидетельствует наметившийся рост отношения кредитов банков предприятиям и населению к их депозитам.

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