Ставка рефинансирования останется на прежнем уровне

Такое решение принято 12 марта Правлением Национального банка Республики Беларусь.

Как сообщается в официальном пресс-релизе, процентные ставки по операциям регулирования ликвидности Национального банка также сохранятся на том же уровне. При этом срок приостановления постоянно доступных операций по поддержке и изъятию ликвидности продлевается до принятия регулятором решения об их возобновлении.

Поддержка ликвидности банков будет осуществляться посредством проведения кредитных аукционов сроком до 7 дней в форме конкурса процентных ставок либо по объявленной процентной ставке. А также - путем ежемесячных аукционов по предоставлению кредитов на срок 6 месяцев по объявленной процентной ставке. Объем предоставления ликвидности банкам будет определяться исходя из необходимости достижения операционной и промежуточной целей.

В Нацбанке пояснили, что эти решения приняты в целях ограничения инфляции и направлены на усиление контроля за приростом рублевой денежной базы и широкой денежной массы. Так как в 2021 году именно эти индикаторы будут операционным и промежуточным ориентирами денежно-кредитной политики. Установленный ранее на 2021 год график заседаний Правления Национального банка по вопросам денежно-кредитной политики решено отменить. В дальнейшем вопросы изменения ставки рефинансирования и ставок по инструментам регулирования ликвидности банков будут рассматриваться по мере необходимости.

Очевидно, что решение о сохранении размера ставки рефинансирования - компромиссное. Нынешний ее показатель в 7,75% действует с 1 июля, и промышленное и аграрное лобби давно добиваются нового снижения ставок с целью удешевления кредитных ресурсов. Наверное, так бы и произошло, если бы в декабре-феврале инфляция в стране так резко не рванула вверх. В декабре она составила 1,2%, в январе - 1,1%, в феврале - 1,9%. В сложившейся ситуации логично выглядело бы даже повышение ставки рефинансирования, но видимо регулятор не стал обострять отношения с правительством, рассчитывая, что инфляцию удастся замедлить ужесточением контроля за денежным обращением.

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