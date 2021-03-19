Золотовалютные резервы Беларуси снизились еще на 1,2%

На 1 марта они составили 7,1 млрд долларов. Снижение за февраль составило 88,9 млн.

Для сравнения: за январь 2021 г. ЗВР сократились на 265 млн долларов (-3,5%). По данным Национального банка, международные резервные активы Республики Беларусь на 1 марта 2021 года составили 7 114,5 млн долларов (в эквиваленте).

Как сообщается, очередное снижение уровня международных резервных активов в феврале произошло вследствие планового погашения внешних и внутренних государственных обязательств в иностранной валюте на сумму порядка 250 млн долларов, продажи Национальным банком иностранной валюты на торгах ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», а также снижения стоимости монетарного золота. При этом спрос на иностранную валюту на внутреннем рынке был в основном обусловлен реализацией мероприятий по переводу кредитной задолженности отдельных предприятий из иностранной валюты в белорусские рубли.

В Нацбанке также сообщили, что поддержанию уровня золотовалютных резервов в феврале способствовало поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от продажи Министерством финансов облигаций, номинированных в иностранной валюте. И напомнили, что согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2021 год объем международных резервных активов на 1 января 2022 года должен составить не менее 6 млрд долларов.

Добавим, что спрос на валюту со стороны предприятий в январе-феврале, действительно, был значительным. В этот период субъекты хозяйствования были чистыми покупателями валюты (объем ее покупки превысил продажу на 127,2 млн долларов). Население также является чистым покупателем валюты уже давно. За январь-февраль граждане купили СКВ на 201,4 млн долларов больше, чем продали.

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