Финансовый сектор Беларуси работает в стрессовых условиях

На заседании Правления Национального банка 29 июля подведены итоги реализации денежно-кредитной политики в 1-м полугодии 2021 года.

Основной вывод: несмотря на имеющиеся сложности, банковская система пока справляется с проблемами. Это подтверждают основные показатели финансового сектора. Так, достаточность нормативного капитала по банковской системе составляет 18,3% и существенно превышает минимально допустимый уровень (12,5%). Доля необслуживаемых активов банков в активах, подверженных кредитному риску, на 1 июля составляет 5% при допустимом пороге в 10%.

Рентабельность активов с начала года увеличилась на 0,3 п.п. до 1,5%. Выросла и рентабельность нормативного капитала банков. Прибыль банковского сектора за первое полугодие 2021 г. составила 763 млн руб., превысив на 339 млн прибыль за аналогичный период предыдущего года. Впрочем, этот рост несколько эфемерен, поскольку был обеспечен расформированием банками специальных резервов, которые снизились на 528 млн руб. По сути процентные доходы банков практически не изменились, не увеличив долговую нагрузку на экономику.

Поддержала в 1-м полугодии финансовый сектор и благоприятная внешнеторговая конъюнктура. За январь-май 2021 г. сальдо внешней торговли товарами и услугами Беларуси сложилось на уровне 1,2 млрд долл., что в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Благодаря этому на внутреннем рынке сохранялся баланс спроса и предложения иностранной валюты, и это позволило Нацбанку пополнить валютные резервные активы.

- Финансовый сектор Республики Беларусь уже более пяти кварталов функционирует в стрессовых условиях, - отметил начальник Управления финансовой стабильности Национального банка Республики Беларусь Игорь Могилевич. - Среди основных угроз финансовой стабильности на первый план в 2021 г. выдвинулись нарастающее санкционное давление и неустойчивость ресурсной базы банков.

По мнению специалиста, возможное ухудшение внешних торгово-экономических отношений и инвестиционного климата страны под воздействием санкций оказывает отрицательное влияние на финансовую стабильность в стране. Но пока это влияние больше связано с неопределенностью ожиданий экономических агентов, чем находит отражение в фактических результатах внешнеэкономической деятельности. По крайней мере, на работе банков в первом полугодии 2021 г. оно практически не сказалось.

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