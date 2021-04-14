Нацбанк все-таки повысил ставку рефинансирования

С 21 апреля она увеличится до 8,5%. Любопытно, что точно такую же цифру составила инфляция в Беларуси по итогам I квартала.

Как сообщается, решение о повышении ставки на 75 базисных пунктов было принято Правлением Национального банка Республики Беларусь 14 апреля по итогам заседания по денежно-кредитной политике «с учетом комплекса внешних и внутренних факторов, влияющих на текущую и будущую динамику потребительских цен». Одновременно со СР также повышены ставки по кредиту овернайт - до 9,5% годовых и по депозиту овернайт - до 7,5% годовых.

Понятно, что дальнейшее игнорирование роста инфляции было недопустимо, если задача сохранения стабильности на финансовом рынке для Беларуси по-прежнему актуальна. Нацбанк дважды откладывал повышение СР, очевидно рассчитывая, что с ростом цен правительству удастся справиться другими методами. Но эти методы (недавняя «заморозка» цен, в том числе) пока существенно на рост инфляции не повлияли - она замедлилась, но не остановилась.

В официальном пресс-релизе отмечается, о предпосылках «для сохранения повышенных инфляционных ожиданий экономических агентов продолжительное время, что усиливает риски сохранения повышенной инфляции в будущем». И хотя регулятор прогнозирует снижение темпов роста потребительских цен, уже начиная со II квартала 2021 года, он все-таки признает, что «произошедшее ранее ускорение будет отражаться в годовой инфляции до конца текущего года. Ожидается, что годовой темп роста цен увеличится во II квартале по сравнению с текущим значением и затем снизится к концу этого года. В декабре 2021 года прирост потребительских цен оценивается вблизи 7%».

С самого начала 2021 года аналитики говорят о растущем давлении на Нацбанк с целью удешевления кредитных ресурсов для экономики. Нынешнее решение явно не понравится ни промышленникам, ни аграриям, ни правительству, которое льготирует многим предприятиям часть платежей по кредитам, и эти льготы традиционно привязаны к ставке рефинансирования.

В этом контексте решение о повышении СР, конечно, любопытное. Означает ли оно поворот к более жесткой монетарной политике, или является временной тактической мерой - мы, вероятно, узнаем уже завтра, когда состоится довольно неординарное событие - совместная пресс-конференция Председателя Правления Национального банка Павла Каллаура и Министра антимонопольного регулирования и торговли Владимира Колтовича на интригующую тему: «Об актуальных вопросах обеспечения ценовой и финансовой стабильности»…

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