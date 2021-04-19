МАРТ и Нацбанк объединили усилия для снижения инфляции

С ней будут бороться всеми силами и средствами, включая, мягко говоря, не совсем рыночные. В Беларуси уже регулируются цены на 55% товаров!

Cовместная пресс-конференция Председателя Правления Национального банка Павла Каллаура и Министра антимонопольного регулирования и торговли Владимира Колтовича «Об актуальных вопросах обеспечения ценовой и финансовой стабильности», которую мы ранее анонсировали, оставила двоякое впечатление. С одной стороны, Нацбанк и МАРТ продемонстрировали решимость бороться с инфляцией и обеспечивать стабильность всеми силами и средствами, а с другой - это было похоже на попытку успокоить публику в театре, где уже горит сцена. Мы собрали самое интересное, что было озвучено спикерами.

Экономика и банковская система

В целом в Нацбанке оценивают текущую экономическую ситуацию в стране, как сложную, но не критичную.

- Национальная экономика пока не накопила дисбалансы, которые вызывали бы у нас повышенную обеспокоенность, - заявил Павел Каллаур. - Хотя операционная среда под воздействием ранее сформировавшихся неблагоприятных факторов и новых вызовов, остается сложной и волатильной. По итогам 2020 года сальдо текущего счета платежного баланса страны составило минус 0,2 млрд долларов, улучшившись относительно 2019 г. на 1 млрд долл. Профицит внешней торговли товарами и услугами за прошлый год составил 1,9 млрд долл. За первых два месяца текущего года сальдо внешней торговли товарами и услугами сложилось на уровне +756 млн долл. За январь-февраль экономика продемонстрировала небольшой рост в размере 0,8%.

Что касается банковской системы, то в I квартале здесь все тоже обстоит достаточно спокойно. Так, на депозитном рынке наблюдается небольшой приток рублевых вкладов населения - около 3% с начала года. Напомним, в 2020 г. с рублевых вкладов было снято примерно 11%. По валюте отток еще продолжается - примерно минус 1,4% за I квартал. Но это значительно меньше, чем в прошлом году, когда срочные депозиты в СКВ потеряли около 22%. Вероятно, это связано с относительной стабильностью на валютном рынке, а также с тем, что порядка 75% депозитов населения - безотзывные. При этом банки констатируют, что львиная доля новых рублевых вкладов оформляется на короткие сроки (60% - до 3-х месяцев, около 30% - от 3 до 6 месяцев).

- Задача восстановления сберегательных процессов не может быть решена одномоментно, - считает руководитель Национального банка. - Тем не менее, в настоящее время спрос на валюту носит умеренный характер. Хотя субъекты хозяйствования и население по-прежнему выступают чистыми покупателями валюты, наблюдается снижение объемов чистой покупки иностранной валюты физическими лицами. Ранее сформированный запас прочности позволил банкам абсорбировать шоки, с которыми рынок столкнулся в прошлом и текущем году и оказать необходимую поддержку экономике. Показатели финансовой стабильности банков находятся в приемлемом диапазоне. Доля необслуживаемых активов в активах, подверженных кредитному риску, составляла на 1 апреля 5,2% при пороговом значении 10%.

Инфляция

Как известно, за I квартал индекс потребительских цен составил 8,5%. Здесь и финансовый регулятор и антимонопольное ведомство демонстрируют полное единодушие: инфляция объявлена «врагом №1» для национальной экономики, и с ней будут бороться всеми силами и средствами, включая, мягко говоря, не совсем рыночные. Павел Каллаур ясно дал понять, что цель по инфляции остается прежней - 5% с какими-то колебаниями вокруг этого уровня.

Скачок цен в Беларуси МАРТ и Нацбанк объясняют примерно одними и теми же причинами: введением НДС на ряд товаров в нашей стране и ростом мировых цен на продовольствие и сырье. В частности, Глобальный индекс продовольствия достиг 118,5%, что является самым высоким показателем за последние 14 лет.

Фактически и профильное министерство, и Нацбанк сейчас занимаются инфляцией в «ручном режиме». МАРТ еще зимой инициировал принятие ряда решений правительства о регулировании цен, включая знаменитое постановление №100 от 23 февраля 2021 г. По словам В.Колтовича, эти меры дали эффект, который оценивается примерно в -0,8 п.п. текущего индекса цен.

- Мы регулируем сегодня 55% всех потребительских цен, - сообщил министр. - Это осознанная необходимость, которая носит временный характер.

Как заявил В.Колтович, цены на импорт (а в настоящее время у нас около 45% товаров на потребительском рынке - критический импорт, без которого не обойтись) постоянно мониторятся. И в случае повышения их у зарубежного поставщика или на бирже, повышаются и в нашей стране, чтобы не допустить возникновения дефицита. МАРТ также контролирует наличие хотя бы месячного запаса по товарным группам.

Национальный банк, по словам П.Каллаура, также использует «грубые инструменты» - например, аукционы с целью ограничения доступа к ликвидности коммерческих банков:

- Почему мы перешли к аукционам? - говорит глава Нацбанка. - Дело в том, что процентная ставка - это инструмент, так сказать, тонкой настройки. В сложной операционной среде мы вынуждены были вернуться к более «грубым» инструментам прямого действия, которые способны дать быстрый эффект. Проведение аукционов дает возможность влиять на спрос на кредитном рынке и на другие финансовые процессы. А суммы, проходящие по 6-месячным аукционам, примерно равны суммам оттока вкладов в белорусских рублях, который имел место в прошлом году.

Акции в обмен на долги

В последнее время в правительстве снова заговорили об использовании такого механизма реструктуризации долгов проблемным предприятиям, как передача до погашения задолженности их акций банкам-кредиторам. В свое время похожий механизм был предусмотрен Указом №200 от 24.05.2018 «О реструктуризации задолженности и прекращении обязательств». Но эффект от этого документа оказался небольшим.

Принципиальная позиция Национального банка по этому вопросу такова: практика конвертации кредитной задолженности в акции кредитуемых предприятий используется во многих странах мира. И коммерческие банки могут так работать, но при условии, что это не будет разрушать финансовую стабильность на макро- и микроуровне. В частности установлено, что акции реструктуризируемых предприятий могут находиться в портфеле банков не более 5 лет. При этом регулятор считает, что проблема закредитованности промышленных предприятий должна решаться, прежде всего, путем повышения эффективности управления.

- Ключевая проблема и 200-го указа, и отсутствия долгового рынка состоит в том, что нужно определять справедливую стоимость, - считает П.Каллаур. - Раньше, например, сельскохозяйственные предприятия передавались за долги по номинальной стоимости. Но если мы говорим о конвертации кредитной задолженности в ценные бумаги, то нужно определять их справедливую стоимость. А она определяется исключительно рынком! Любые попытки создать какие-то другие методики расчетов до сих пор ни к чему не привели. Если мы не найдем в себе мужества в таких случаях исходить из принципа справедливой стоимости, то подобные механизмы никогда не заработают.

Ссылки по теме:

Нацбанк все-таки повысил ставку рефинансирования

Население и предприятия продолжают скупать валюту