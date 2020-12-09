Почему Нацбанк не меняет ставку рефинансирования?

Ситуация в белорусских финансах - неопределенная. Должна улучшиться, но это не точно.

11 ноября в ходе онлайн видео-брифинга Председатель Правления Национального банка Павел Каллаур сообщил, что по итогам заседания Правления Нацбанка по денежно-кредитной политике было принято решение о сохранении на текущем уровне ставки рефинансирования и ставок по постоянно доступным инструментам регулирования ликвидности банков. Напомним: текущий уровень СР составляет 7,75% годовых и действует с 1 июля этого года. Тогда ставка была снижена на 0,25 процентных пункта, и это объяснялось необходимостью поддержать реальный сектор экономики в связи с пандемией COVID-19. Что происходит в белорусских финансах сейчас и чего ждать в ближайшей перспективе?

Ни вниз, ни вверх

Последнее решение регулятора не было неожиданным для рынка. С одной стороны, для снижения СР в обозримой перспективе нет оснований.

Во-первых, после того как в августе обвалился курс белорусского рубля, Национальный банк вполне логично ограничил банкам доступ к рублевой ликвидности, чтобы сбить ажиотаж на валютном рынке. Снижать стоимость рубля сейчас, когда едва-едва на рынке появилось чистое предложение валюты, точно не стоило.

Во-вторых, ускорилась годовая инфляция, которая по итогам октября составила 6,2%. Это уже выше прогноза, который Нацбанк давал летом (не более 6% к концу года). По мнению регулятора, основная причина, которая повлияла на рост цен - ослабление белорусского рубля по отношению к иностранным валютам, что отразилось в ценах на импортируемые товары непродовольственной группы.

В-третьих, есть еще один важный момент, который приходится учитывать - ухудшение ситуации с кредитными рисками. В целом наши банки пока относительно устойчивы (хотя международные рейтинговые агентства именно их считают факторами риска!). На 1 ноября достаточность нормативного капитала в системе - 16,4% при минимально допустимом уровне 12%. Но объемы необслуживаемых кредитов растут, заставляя банки резервировать возможные потери и снижая доходность операций. Так, за год - с 1 октября 2019 г. по 1 октября 2020-го - необслуживаемые активы, предоставленные юридическим лицам, в рублевом эквиваленте выросли на 19,2%. А по физическим лицам за аналогичный период - более чем на 81%! И хотя все необслуживаемые активы в целом по стране пока оцениваются Нацбанком лишь в 4,92%, тенденция такая есть. За январь-сентябрь 2020 г., общая прибыль банков Беларуси составила всего около 710 млн руб. Это на 21,3% меньше, чем за аналогичный период 2019 г.

Руководители главного банка страны подтвердили, что пока дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики не планируется. Кроме того, сейчас главная задача - остановить отток денег из финансовой системы. Как известно, рублевые депозиты населения в банках снижаются начиная с июня, а валютные - с начала года. За 9 месяцев граждане вывели из банков 555,1 млн руб. (-10,8%) и, соответственно, 1 372,8 млн долл. (-22,1%).

С другой стороны, повышение главной ставки сейчас также видится маловероятным. Особенно на фоне того, что новая волна COVID и политический кризис в стране не дают экономике выйти из затянувшегося пике. Очевидно (хотя в Нацбанке об этом не говорят) на регулятора оказывается серьезное давление с целью увеличить масштабы «вливаний» в реальный сектор. Между тем во II квартале этого года правительство уже выделило предприятиям около 2 млрд руб. в рамках «антиковидных» мероприятий.

- Работа Нацбанка и банковской системы по поддержанию реального сектора экономики в непростых условиях начиналась с принятия целого ряда решений, носящих контрциклический характер. Они всем известны, и они позволили банкам очень активно принимать участие в поддержке реального сектора. В то же время в сложившейся ситуации у банков произошло уменьшение средств предприятий и населения в белорусских рублях: по отношению к 1 января 2020 г. на 2,2 млрд руб., - рассказал заместитель председателя правления Нацбанка Сергей Калечиц.

По его словам, для поддержания текущей ликвидности регулятор на рыночных условиях предоставил комбанкам 1,8 млрд руб., а правительство разместило в банках свои средства примерно на 1,5 млрд руб. Как считают в Нацбанке, эти шаги не свидетельствуют о смягчении денежно-кредитной политики. Но в условиях, когда и госорганы, и предприятия просят денег, делать их дороже - даже независимому регулятору невозможно.

Что дальше?

В своем заявлении П.Каллаур постарался дать рынку определенный оптимистичный сигнал:

- В настоящее время ситуация на финансовом рынке стабилизируется. В сентябре и октябре замедлился отток средств из банковской системы. Сформировалось чистое предложение иностранной валюты. Это способствовало относительно устойчивой динамике обменного курса. Анализ текущей ситуации свидетельствует о том, что факторы, лежащие в основе ускорения инфляции, носят временный характер. Их влияние будет ослабевать...

В заявлении руководителя Национального банка также были проанализированы внешние факторы и сделан вывод о том, что спрос в мире в 2021 г. начнет расти, и мировая экономика будет постепенно восстанавливаться. А следом за ней начнет улучшаться ситуация и в белорусской экономике.

Насколько оправдаются эти прогнозы - посмотрим. В 2020-м, благодаря очередному российскому кредиту, а также покупке валюты на биржевых торгах, Нацбанку удалось удержать золотовалютные резервы в объеме, установленном Основными направлениями денежно-кредитной политики. На 1 ноября ЗВР составили 7,5 млрд долл. при установленном минимуме на конец года - 7,3 млрд.

Как стало известно, в проекте бюджета на 2021 г. запланирован дефицит на сумму 4 142 млн руб., который планируется профинансировать за счет внешних государственных займов и остатков средств республиканского бюджета, накопившихся за «профицитные годы». Эти остатки оцениваются в 2 964,9 млн руб. Правда, это скорее «виртуальные» деньги, но все же лучше, чем печатный станок. При этом в 2021 г. на погашение государственного долга понадобится 4 919,6 млн руб. В проекте бюджета на этот счет в качестве источников указаны… новые заимствования. Удастся ли рефинансировать старые долги? Что будет, когда понадобится погасить уже новые задолженности, а экономика не «оживет»? И самое главное: что, если пандемия затянется, а внутренний кризис в стране - обострится? На эти вопросы пока нет достоверных ответов.

Константин КОРЖЕВИЧ

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