Инфляция «по ощущениям» достигла почти 13%

Национальный банк обнародовал результаты очередного мониторинга инфляционных ожиданий населения.

По данным финансового регулятора, в марте 2021-го население пессимистичнее оценивает шансы властей остановить рост цен, чем осенью. Если в ноябре 2020-го ощущаемый уровень инфляции составлял в среднем 10,1%, то сейчас - 12,9%. При этом 41,4% респондентов отмечают, что цены выросли очень сильно, 40,2% считают их рост умеренным, и только 16,3% - незначительным.

Чем важна «ощущаемая инфляция»? Она напрямую влияет на потребительское поведение людей. Результаты мониторинга свидетельствуют, что 76,3% населения считает это время неблагоприятным для крупных покупок, а у 40,7% таких покупок за последние три месяца не было. В итоге становится понятным, почему в Беларуси уже несколько месяцев падают розничные продажи. По данным Белстата, в феврале оборот розницы составил около 4,07 млрд руб., снизившись к январю на 4,4%. А в сравнении с февралем прошлого года падение составило 6,2% в сопоставимых ценах!

Еще одна опасность высоких инфляционных ожиданий - усиливающееся давление на валютный рынок, поскольку большинство населения и организаций предпочитают переводить рубли в свободно конвертируемую валюту. По данным Нацбанка, 84,6% опрошенных граждан предпочитает для сбережений именно иностранные деньги. При этом 31,6% считают, что сейчас надежнее хранить сбережения в виде наличных.

Анализ инфляционных ожиданий традиционно готовится Нацбанком в марте, июне, сентябре и декабре на основе опроса респондентов Республики Беларусь (мужчины и женщины в возрасте старше 18 лет) методом личного интервью по месту жительства. С мая 2018 г. в этих опросах участвуют 2 тыс. респондентов. Они проводятся на основе специально разработанной анкеты, включающей три блока вопросов: цены, покупки и сбережения.

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