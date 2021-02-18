Изменение ставки рефинансирования отложено до 12 марта

Такое решение принято 17 февраля по итогам заседания Правления Национального банка по вопросам денежно-кредитной политики. Спойлер: «виновата» инфляция.

Официальный пресс-релиз немногословен:

«Правлением Национального банка отложено принятие решения по ставке рефинансирования и ставкам по постоянно доступным операциям регулирования ликвидности. В связи с необходимостью проведения дополнительного анализа прогнозной динамики потребительских цен и оценки длительности воздействия ключевых факторов, приведших к ускорению роста потребительских цен, принято решение рассмотреть соответствующие вопросы по денежно-кредитной политике на заседании Правления 12 марта 2021 года».

Какие конкретно предложения обсуждались, а также подробности принятия этого решения неизвестны, так как онлайн-брифинг, который анонсировался по итогам заседания, был отменен. Известно только, что заседание неожиданно затянулось по времени.

В пресс-релизе указана единственная причина, по которой регулятор не рискнул как-либо менять ключевую ставку именно сейчас - это инфляция. В декабре и январе она резко ускорилась, и за первый месяц 2021 года потребительские цены выросли на 1,1 процента. В годовом исчислении инфляция за январь составила 7,7%. Это очень много, и многие экономисты связывают такой рост с увеличением объемов директивного кредитования, а также с некоторыми решениями по изменению налогообложения, принятыми в последнее время. Поэтому, вероятно, перед принятием решения Нацбанк просто хочет понять - это краткосрочное явление, или серьезный тренд.

Можно добавить, что ситуация в белорусских финансах, хотя и не является критичной, но продолжает ухудшаться. За январь 2021 г. к январю 2020 г. широкая денежная масса выросла на 5,1%, а золотовалютные резервы за первый месяц года уменьшились на 265 млн долл. (-3,5%). Срочные банковские вклады физических лиц только за IV квартал 2020 г. уменьшились на 0,84 млрд рублей, или на 4,8% и продолжают сокращаться.

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