Рынок офисной недвижимости еще не достиг дна

Факторы, из-за которых снижались цены и росла вакантность в прошлом году, продолжают действовать.

По данным аналитиков группы компаний «Твоя столица», ежемесячно отслеживающих динамику арендных ставок в бизнес-центрах, на начало мая объем предлагающихся в аренду офисных площадей в Минске составлял 115,7 тыс. кв. м. Это в среднем вдвое больше, чем летом прошлого года. И хотя процесс роста вакантности в марте апреле текущего года замедлился, рынок по-прежнему остается рынком арендатора.

Ставки предложения по аренде офисов в бизнес-центрах в апреле, по сравнению с мартом, существенно не изменились, но они по-прежнему значительно ниже, чем летом 2020-го:

класс «А» - в среднем 20,9 евро с НДС (-30% по сравнению с летом 2020);

класс «В+» - 15,7 евро с НДС (-15%);

класс «В» - 11,1 евро с НДС (-1,5%);

класс «С» - 8,6 евро с НДС (-4,5%).

- Факторы, влияющие на рост вакантности и цены, все еще действуют, - говорит начальник отдела консалтинга и аналитики ГК «Твоя столица» Юрий ПОПОВ. - Предложение заметно опережает спрос, притом, что объем офисной недвижимости продолжает увеличиваться. На разных стадиях готовности в столице находятся несколько бизнес-центров и многофункциональных комплексов с офисными помещениями, и их общая офисная площадь составляет порядка 150 тыс. кв. м. Кроме того, имеет место процесс релокации компаний, особенно в сфере ИТ, а также снижение спроса на офисные помещения со стороны малого бизнеса. Продолжает оставаться актуальным и фактор пандемии, вследствие чего многие предприятия перевели некоторые свои подразделения на удаленную форму работы, отказавшись от части неиспользуемых помещений.

По оценкам аналитиков рынка, развитие ситуации во многом будет зависеть от того, насколько рационально будут вести себя собственники помещений. Если они будут пытаться удержать ставки аренды выше уровня, диктуемого спросом, вакантность продолжит расти. И не исключено, что в итоге цены могут упасть до отметок, которые фиксировались в период кризиса 2015-2016 гг. Когда, например, в классе «С» арендные ставки составляли 5-6 евро за «квадрат», а в классе «В+» - 13-14 евро.

Что касается фактора COVID, то он, по мнению специалистов, не является основным, и после завершения пандемии большинство компаний так или иначе вернутся в офисы.

- Возможно, некоторых сотрудников наниматели решат оставить на «удаленке» и потом, но все-таки многие бизнес-процессы сложно поддерживать вне офиса и организационно и технически. К тому же человек - существо социальное, и во многих бизнесах именно командный подход наиболее эффективен. А команда должна общаться постоянно, а не только во время сессий в Zoom или чатах. Может быть, офисы изменятся - например, будут больше напоминать коворкинги, но обойтись без них пока не получится, - считает Ю.Попов.

Фото: Коммерсантъ

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