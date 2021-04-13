Торговле добавили ограничений

2 апреля 2021 г. вступила в силу новая редакция Правил продажи отдельных видов товаров и осуществления общественного питания.

Во всем мире в связи с пандемией и снижением оборотов розничной торговли ритейлу пытаются помочь. Но это не про Беларусь. Со 2 апреля в нашей стране вступила в силу новая редакция Правил продажи отдельных видов товаров и осуществления общественного питания, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22 июля 2014 г. №703. Эти изменения наверняка усложнят жизнь и ритейлерам, и компаниям в продвижении товара.

Одна из основных новаций документа - ограничения по продаже новых и бывших в употреблении товаров. В частности, теперь не допускается продажа в одном торговом объекте бывших в употреблении и новых меховых изделий, обуви, швейной и трикотажной одежды (за исключением новых швейных и трикотажных бельевых изделий). Этого запрета давно добивался Беллегпром, которому сложно конкурировать с поставщиками из азиатских стран.

Установлены новые требования к размеру шрифта, которым указывается информация о цене пищевых продуктов - за 1 кг или 1 л. Он должен составлять не менее половины размера шрифта, используемого для указания цены за единицу такого товара. Это означает дополнительные затраты на этикетки и оформление полок.

Еще одна новация - установлены правила проведения распродаж и мероприятий, направленных на стимулирование продажи товаров, продукции общественного питания. Во-первых, определены условия, при выполнении которых допускается проведение распродаж:

- до распродажи товары должны уже продаваться какое-то время на обычных условиях;

- стимулирование реализации товаров не должно быть запрещено законодательными актами;

- на товары, предлагаемые к распродаже, законодательством не должны быть установлены фиксированные или предельные минимальные цены. Исключение составляют пищевые продукты со сроком годности менее 30 календарных дней, цена которых с учетом скидки не будет ниже установленных законодательством предельных минимальных цен. То есть, даже то, что завтра испортится и что можно будет просто выбросить, нельзя продать за условный рубль, как это делают за рубежом.

Во-вторых, установлены требования к информации в случае предоставления скидки при выполнении определенного условия. До сведения покупателей должна доводиться информация о цене товаров без учета скидки и с учетом скидки, а также размер скидки и условия ее предоставления. При этом информация о цене товаров с учетом скидки, размере скидки и условий ее предоставления должна указываться шрифтом, размер которого меньше размера шрифта, используемого для указания цены товаров без учета скидки. Зачем это необходимо - судить сложно.

В-третьих, при проведении распродаж за счет снижения цен поставщиком товаров размер торговой надбавки в стоимостном выражении не должен превышать ее размера, применяемого на эти товары до начала проведения распродажи.

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