Нацбанк отметил ухудшение бизнес-климата

Руководители предприятий всех отраслей заявили, что ситуация в их бизнесе в последние три месяца ухудшилась.

Индекс бизнес климата Национального банка (ИБК) скорректированный на сезонность, снизился: в ноябре 2020 г. - январе 2021 г. он сократился на 1,7 процентного пункта по сравнению с показателем за предыдущие три месяца и составил минус 9%.

Фактический ИБК в ноябре 2020 г. - январе 2021 г. составил минус 19,4%, снизившись по сравнению с показателем за август-октябрь 2020 г. на 12,2 процентного пункта. Ухудшение ИБК обусловлено значительным снижением спроса и объемов производства (подрядных работ, товарооборота, транспортных услуг). Вместе с тем, как отмечают составители обзора, пессимистические ожидания респондентов постепенно сокращаются.

Аналогичную динамику показывает и сводный индекс экономических настроений (СИЭН), учитывающий специфику функционирования каждого вида деятельности, и в большей степени ориентированный на фактические объемы заказов на внутреннем и внешнем рынках, нежели на ожидания респондентов.

Экономическая конъюнктура в целом, по оценкам респондентов, в ноябре 2020 г. - январе 2021 г., по сравнению с предыдущим трехмесячным периодом, несколько ухудшилась: 49,1% руководителей предприятий назвали ее неблагоприятной (в августе-октябре 2020-го - 46,1%), 49,3% - благоприятной (в 2020-м - 52,3%).

По оценкам руководителей за последние три месяца ускорилось снижение спроса. Это констатировали предприятия всех видов деятельности. Так в строительстве баланс ответов уменьшился на 13,4 процентного пункта до минус 33,7%, в промышленности - на 13,6 процентного пункта до минус 16,7%, в торговле - на 6,9 процентного пункта до минус 24,4%. Значительное снижение спроса отметили предприятия транспорта - на 22,2 процентного пункта до минус 40,6%.

Темпы снижения фактического объема производства (подрядных работ, транспортных услуг, товарооборота) в ноябре 2020 г. - январе 2021 г. также значительно ускорились. Баланс ответов руководителей компаний сократился по сравнению с августом-октябрем 2020-го на 16,2 процентного пункта и составил минус 23,6%.

Недостаток оборотных средств в ноябре 2020 г. - январе 2021 г. констатировали 54,7% предприятий - участников мониторинга. По сравнению с предыдущим трехмесячным периодом отмечено также снижение объемов реализации товаров и услуг.

Динамика скорректированных на сезонность ИБК и СИЭН

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