Госдолг Беларуси в 2020 году вырос до 54% ВВП

Евразийский банк развития констатирует ослабление долговой позиции Беларуси и отмечает, что по итогам 2020 года уровень совокупного госдолга республики сложился на уровне более 54% ВВП против 41,5% ВВП в 2019 году.

"Текущая ситуация заметно ослабила долговую позицию страны, в результате по итогам 2020 года уровень государственного долга, с учетом государственных гарантий и обязательств местных бюджетов, может превысить 54% ВВП", - говорится в опубликованном на сайте ЕФСР заключении ЕАБР по запросу белорусских властей на предоставление финкредита в $500 млн (перечислен в Минск в октябре 2020 года).

По оценке экспертов ЕАБР, наиболее существенный вклад в рост долговой нагрузки (около 50%) внесло ослабление национальной валюты, что обусловлено высокой долей долга, выраженного в иностранной валюте - более 90% всех государственных обязательств. "Следующие по значимости факторы - это расширение дефицита бюджета и сокращение ВВП", - отмечается в документе.

Управляющий средствами ЕФСР ожидает, что "в 2021 году, на фоне прогнозируемой слабой экономической активности, уровень долга к ВВП останется около 54%". При этом вместе с ростом долговой нагрузки экономика Беларуси будет испытывать давление со стороны увеличивающихся расходов на обслуживание долга. Согласно текущему графику платежей, пик выплат придется на 2023 год, когда Белоруссия на амортизацию и процентное обслуживание потратит почти $4 млрд.

Кроме того, по оценке экспертов банка, помимо предстоящих значительных выплат, долговую ситуацию Беларуси "ухудшает рост квазифискальных обязательств (. . .), активное участие государства в экономике привело к высокому уровню государственных гарантий, в том числе местных органов государственного управления и самоуправления".

"В случае усугубления кризисных явлений эти обязательства могут реализоваться и негативно повлиять на бюджетную позицию и долговую устойчивость", - подчеркивается в документе.

Источник: Интерфакс-Запад