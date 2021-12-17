Объем взаимных ПИИ в странах СНГ вырос на 25%

Евразийский банк развития опубликовал результаты мониторинга взаимных прямых инвестиций, который дает хорошую пищу для размышлений: кто, где и в какие проекты вкладывает деньги на постсоветском пространстве.

Традиционно ЕАБР оценивает инвестиционную среду 12 государств - стран СНГ (включая Украину) и Грузии. В его основе - база данных, которая формируется по принципу «снизу вверх». Основными ее источниками являются отчетность компаний и другая первичная информация. Такой метод позволяет адекватно учитывать инвестиции через офшоры и другие «перевалочные базы», в чем и состоит основное отличие проекта от официальной статистики центральных банков.

Согласно опубликованному докладу, рост взаимных ПИИ в странах СНГ наблюдается с 2017 года. Благодаря инвестиционной активности евразийского корпоративного сектора в 2016-2020 годах общий объем взаимных ПИИ СНГ вырос на 25% - до 45,9 млрд долл. В том числе, в странах ЕАЭС он к концу 2020 года достиг 25,4 млрд долл., продемонстрировав рост на 24% за последние 4 года.

Аналитики банка отмечают, что корпоративные взаимосвязи внутри ЕАЭС более интенсивны, чем в СНГ. Доля накопленных взаимных ПИИ стран ЕАЭС в общем объеме взаимных инвестиций в СНГ по итогам 2020 года составила 55%. Это понятно, так как ЕАЭС является более современным формированием, созданным с прицелом именно на экономическую интеграцию. Тогда как СНГ - своего рода «осколок» Союза и больше политический проект. Лидером по объемам накопленных ПИИ из стран ЕАЭС и темпам их привлечения является Казахстан - 11,2 млрд долл. по итогам 2020 года (+3 млрд долл. за 4 года).

Казахстан занимает первое место и в рейтинге государств-получателей взаимных ПИИ стран СНГ. На второй позиции в СНГ в последние годы надежно закрепился Узбекистан, тогда как Россия опустилась на две строчки, а в 2020 году к ней почти вплотную приблизился вышедший на пятое место Азербайджан. Украина к концу 2020 года сместилась с первой строчки рейтинга, которую занимала в 2012 году, на восьмое место.

Зато Россия - единственный нетто-экспортер накопленных взаимных ПИИ на постсоветском пространстве. На российских инвесторов по итогам 2020 года приходится 80% экспортированных ПИИ как в страны ЕАЭС, так и в страны СНГ. Основным инвестиционным партнером России является Казахстан, в экономику которого поступило 30% от экспортированных российских ПИИ в страны СНГ.

Нам, конечно, интересны позиции Беларуси на этом «инвестиционном празднике жизни». В целом они достаточно неплохие. Так, в ЕАЭС по объемам накопленных взаимных ПИИ мы находимся на втором месте после Казахстана - 5,2 млрд долл. (у Казахстана - 11,2 млрд). На 3-м месте Россия (4,3 млрд долл.).

Беларусь является третьим получателем ПИИ от российских инвесторов на постсоветском пространстве (5,143 млрд долл.). То есть фактически Россия формирует почти весь инвестиционный поток в нашу страну. При этом движение в обратном направлении тоже имеет место: объем белорусских ПИИ в экономику России на 2020 год оценивается в 1,5 млрд долл. И это - тоже почти весь объем белорусских инвестиций в ЕАЭС (полностью он составляет около 1,55 млрд). За последние четыре года накопленный объем российских ПИИ в Беларуси вырос на 47%. При этом почти трехкратный рост показали российские капиталовложения в белорусскую нефтехимию (прежде всего за счет инвестиций «САФМАР» в «Славкалий» и «Омск Карбон Групп» - в завод в Могилеве).

Еще один интересный момент - отраслевая специфика взаимных инвестиций на постсоветском пространстве. В деньгах самым интересным для «местных» инвесторов является нефтегазовая сфера. На нее приходится 22,8% от общего объема накопленных взаимных ПИИ. Далее идут: химическая промышленность (почти 12%), добывающая (11%), транспорт (около 10%), финансы (чуть более 9%), ритейл (6,2%) и т.д.

Эксперты ЕАБР отмечают, что большую роль во взаимных инвестициях в регионе играет наличие общих границ и расстояние между странами. Именно поэтому наблюдаются такие значительные объемы взаимных ПИИ, например, между Россией и Казахстаном и между Россией и Беларусью. А Беларусь и Казахстан показывают совершенно мизерную динамику. Так, в 2019 г. нетто-приток белорусских ПИИ в Казахстан составил всего 23 млн долл., а казахстанских в Беларусь - 5 млн. Спустя год вообще наблюдался нетто-отток белорусских ПИИ из Казахстана, а прямые капиталовложения из Казахстана в Беларуси хотя и увеличились, но незначительно - на 4,1 млн.

Любопытны и прогнозы на ближайшие годы в отношении взаимной инвестиционной активности в регионе, сделанные авторами доклада:

Структура инвестиционных потоков будет определяться интеграционными процессами в регионе, а также углублением двусторонних отношений между странами. Отраслевая структура взаимных ПИИ постепенно будет становиться более диверсифицированной: получат развитие розничная торговля, финансовые услуги, автомобилестроение, производство машин и электрооборудования. Увеличатся взаимные ПИИ в проекты «зеленой» экономики. За последние два года их объем вырос на 56%. Продолжится опережающий рост количества greenfield-проектов, обеспечивающих создание предприятий с нуля. Это будет сопровождаться трансфером технологий и модернизацией экономик стран-получателей ПИИ. Активный рост будут демонстрировать проекты с небольшими объемами инвестиций (1-5 млн долл.), охватывающие широкий перечень отраслей. Узбекистан станет одним из крупнейших получателей ПИИ не только из России, но и из других стран - членов ЕАЭС.

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