Всемирный банк резко изменил прогноз для Беларуси

Эксперты банка улучшили собственный прогноз по динамике ВВП до конца текущего года, но значительно ухудшили на 2022-й и 2023-й.

В очередном отчете, который опубликован на сайте Всемирного банка, эксперты этой международной организации прогнозируют рост белорусского ВВП в этом году в 1,2%. Напомним: весной ВБ прогнозировал падение ВВП Беларуси к концу 2021 г. на 2,2%. Однако благоприятная внешнеэкономическая конъюнктура и стабилизация финансов позволили нашей экономике показать значительно более высокие темпы.

Тем не менее, в 2022 году эксперты банка прогнозируют падение белорусского ВВП уже на 2,8%, хотя ранее прогнозировался рост в 1,9%. Т.е. оценка ухудшена на 4,7%! Это очень большая разница, которая редко встречается в прогнозах ВБ. Причем в отчете отмечается, что и в 2023 г. ВВП Беларуси тоже упадет - на 2,3%.

Как известно, официальный прогноз правительства на 2022 г. предусматривает рост ВВП на 2,9%, дефицит бюджета - не более 1,6% ВВП. А согласно прогнозам экспертов Евразийского банка развития, рост белорусской экономики в 2022 году ожидается на уровне 0,4%, инфляция - около 6,5%, а средний курс доллара в 2022 г. - 2,67 рубля.

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