Moody's изменило прогноз для Беларуси со стабильного на негативный

Агентство подтвердило основные страновые рейтинги, но считает, что риски рефинансирования госдолга на фоне санкций и ограниченных резервов значительно возросли.

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service не является официальным рейтингующим агентством Беларуси и присваивает рейтинги исключительно по своей инициативе. Тем не менее, агентство является одним из наиболее авторитетных в мире, и его прогнозы учитываются инвесторами и финансистами.

Как сообщается в пресс-релизе агентства, в целом Moody's подтверждает долгосрочные рейтинги эмитента Беларуси в иностранной и национальной валюте на уровне «B3», но меняет прогноз по рейтингу со «стабильного» на «негативный». Ключевыми факторами этого изменения являются повышенные риски рефинансирования долга с учетом ужесточения экономических санкций, ограничивающих возможности финансирования, а также ограниченные резервы Беларуси, что снижает способность противостоять потрясениям в условиях повышенной политической нестабильности.

Подтверждение рейтингов на уровне «B3» означает, что аналитики агентства положительно оценивают платежеспособность страны в течение следующих 12-18 месяцев. По их мнению, рефинансирование внешнего долга будет поддерживаться накопленными страной резервами и финансовой поддержкой со стороны России. Кроме того, Moody's считает, что пока уровень государственного долга Беларуси является достаточно умеренным.

По оценкам агентства, усиление западных санкций приведет к ухудшению экономической ситуации, что скажется на налоговых поступлениях и, в частности, на доходах от внешнеэкономической деятельности. Кроме того, на бюджет в ближайшие годы окажет давление потенциальная необходимость оказания финансовой поддержки крупным госпредприятиям, на которые распространяются санкции. В связи с этим Moody's прогнозирует дефицит бюджета Беларуси в 2021-2022 гг. на уровне 2,6% ВВП. При этом эксперты агентства полагают, что дефицит может стать значительно большим, если материализуются риски ухудшения ситуации, связанные с ужесточением санкций.

Как известно, в феврале 2023 года Беларуси предстоит погашение еврооблигаций на 800 млн долл., что увеличит финансовые потребности бюджета. Moody's считает, что Россия останется основным источником экстренного финансирования Беларуси, о чем свидетельствует ранее предоставленный кредит в размере 1,5 млрд долл. и «недавнее обязательство России предоставить около 600 млн долл. к концу 2022 года с возможностью дальнейшей финансовой поддержки в рамках переговоров по усилению интеграции между двумя странами».

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