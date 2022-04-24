Всемирный банк прогнозирует падение ВВП Беларуси на 6,5%

Ранее эксперты банка говорили о росте на 1,5-1,6%. Но это было до введения экономических санкций.

Как говорится в новом обзоре, который опубликовал ВБ, в 2022 году экономика Беларуси упадет на 6,5%, экспорт просядет на 14,2%, импорт - на 18,6%. Дефицит платежного баланса текущего счета к концу года, по оценке ВБ, составит 0,8% ВВП, госдолг - 36,4% ВВП. И самое интересное, банк предсказывает нашей стране совершенно жуткую инфляцию - 21,1%!

Аналитики ВБ отмечают, что такие неутешительные цифры связаны, прежде всего, с санкциями Евросоюза, которые ограничивают поставки многих товаров из Беларуси на внешние рынки. По оценке экспертов, они затрагивают 13% товарного экспорта, а с учетом прекращения торговли с Украиной Беларуси придется куда-то перенаправить 30% экспорта товаров. Эта задача видится зарубежным экспертам трудновыполнимой.

Дополнительные факторы риска - значительный рост мировых цен на сырьевые товары, трудности с привлечением внешнего финансирования, а также транспортное эмбарго, введенное Евросоюзом. Многое будет зависеть и от развития ситуации в Украине. На этот счет Всемирный банк настроен пессимистически - его прогноз исходит из того, что военные действия прекратятся не скоро, а санкции будут отменены не ранее, чем через 1,5-2 года.

Согласно прогнозам правительства Беларуси, рост ВВП в этом году ожидался в размере 102,9% к уровню 2021 г., экспорт товаров и услуг должен был вырасти на 6,3%, а инфляция не должна была превысить 6%. Между тем, что касается инфляции, то в марте 2022 г., по сравнению с февралем, она составила 6,1%, с декабрем 2021 г. - 9,4%, а в годовом исчислении (к марту 2021-го) - 15,9%.

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