Как изменились кредитные рейтинги, ВВП, инфляция и курсы валют

Собрали основные макроэкономические индикаторы на конец прошлой недели.

Ситуация в белорусской экономике сейчас крайне неопределенная. Можно сказать, что в марте мы проходим своего рода водораздел, который разграничивает то, что было до начала военных действий в Украине и введения международных санкций, и то, что будет после. Большинство наших экспертов считают, что даже март еще не будет показателем, а основные тенденции проявятся во 2-м квартале. Так что в этом смысле нынешние цифры не очень информативны, но, тем не менее, они позволяют разглядеть какие-то макроэкономические перспективы.

ВВП

Как сообщает Белстат, за январь-февраль 2022 г. объем ВВП в текущих ценах составил 28,1 млрд рублей, а в сопоставимых - 101,2% к уровню аналогичного периода 2021-го. Индекс-дефлятор ВВП в январе-феврале 2022 г. по отношению к январю-февралю предыдущего года составил 116,5%. То есть, официально рост ВВП за два месяца составил +1,2%.

Прогнозы по ВВП Беларуси на текущий год и ранее были не самыми оптимистичными, но недавно агентство Standard & Poor’s (S&P) объявило, что к концу 2022 г. он упадет сразу на 15%! Эта цифра сейчас кажется невероятной, так что, как говорится, будем посмотреть… Напомним, что по прогнозу социально-экономического развития Республики Беларусь на 2022 год ожидается рост ВВП на 2,9%.

Инфляция

По данным Нацбанка, в феврале 2022 г. годовой прирост потребительских цен составил 9,99%. Относительно января потребительские цены в феврале выросли на 1,57%. В МАРТ по-прежнему считают, что основной вклад в динамику инфляции вносят внешние факторы. По данным ведомства, в феврале годовой прирост мировых цен на продовольствие сохранялся на повышенном уровне: 18,7% против 17,5% в годовом выражении месяцем ранее. Мясо на мировом рынке подорожало на 13,4% за год, молоко - на 22,7%, злаки - на 12,9%, масло - на 34,5%, сахар - на 8,6%.

С другой стороны, аналитики Евразийского банка развития отмечают, что замедление роста цен в феврале (в январе годовая инфляция оценивалась в 10,4%) во многом стало результатом эффекта высокой базы предыдущего года: в феврале 2021-го рост цен ускорился из-за повышения НДС на отдельные товары.

Рейтинги

В марте все крупнейшие рейтинговые агентства синхронно снизили кредитные рейтинги Беларуси. Standard & Poors 4 марта понизило долгосрочный кредитный рейтинг Беларуси с «B» до «CCC» с негативным прогнозом, Fitch 7 марта снизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Беларуси в иностранной валюте с «B» до «CCC», а Moody’s понизило кредитный рейтинг Беларуси с «В3» до «Са» также с негативным прогнозом.

Это снижение связано с изменением условий функционирования белорусской экономики и, соответственно (как считают зарубежные аналитики), с повышением рисков макрофинансовой стабильности. Большинство рейтингов являются «мусорными», а рейтинг от Moody’s вообще означает «преддефолтное» состояние. Опять же, мы пока не можем судить - насколько это соответствует реальному положению дел в белорусских финансах. Очевидно, все будет зависеть от того, насколько Россия будет в состоянии оказывать экономическую поддержку нашей стране. Или - от того, насколько быстро завершится политический кризис в регионе.

Финансовый рынок

Белорусский рубль, как известно, сначала резко девальвировался, следуя за обвалом российской валюты, которая составляет в валютной корзине Нацбанка 50%. Сейчас на рынке наблюдается определенная коррекция, но это не должно вводить в заблуждение, поскольку некоторое видимое укрепление белорусского рубля опять же является следствием небольшого «отскока» рубля российского.

Между тем, в марте начался процесс, который предсказывали аналитики - рост стоимости самой валютной корзины. С начала года и до 25 марта этот рост составил +9,34%. Это означает, что теперь белорусский рубль девальвируется по-настоящему, т.е. в силу внутренних причин, а не из-за коррекции какой-либо из других валют.

В условиях ужесточения экономических санкций практически все белорусские банки ввели ограничения на операции с наличной валютой, а банки, попавшие под санкции, - на расчеты за пределами Беларуси. Чтобы как-то «оживить» валютный рынок, было принято решение разрешить торговлю на БВФБ китайскими юанями аналогично торгам основными валютами, включенными в корзину. Операции с юанем начались на бирже 18 марта, но пока их объемы в целом незначительны, чтобы можно было судить о каком-то эффекте от этой акции.

Национальный банк еще раньше принял меры по поддержке банковской системы. В частности, банкам было разрешено не учитывать курсовые разницы и расчетную величину стандартного риска. Буквально на днях регулятор дополнительно решил снизить с 1 апреля 2022 г. норматив отчислений для банков в фонд обязательных резервов от привлеченных средств в иностранной валюте с 17 до 16%.

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