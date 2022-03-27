Бизнес считает, что санкции наносят серьезный урон экономике

Совет по развитию предпринимательства провел опрос руководителей белорусских компаний. 100% опрошенных отметили рост цен на сырье, оборудование и комплектующие, 89% прогнозируют сокращение экспорта.

Все без исключения участвовавшие в опросе компании считают, что экономические санкции оказывают влияние на их деятельность и вынуждают менять бизнес-стратегии. Наиболее критичным фактором, по мнению представителей белорусского бизнеса, стал рост цен на сырье, оборудование и комплектующие. Об этом заявили 100% респондентов. А почти 90% - указали на необходимость поиска новых контрагентов и изменения логистики поставок.

Главным негативным последствием санкций, по единодушному мнению респондентов, стало падение спроса на продукцию, работы и услуги как на внешнем, так и на внутреннем рынках. В результате 89% опрошенных уже отметили сокращение объемов экспорта и проблемы с проведением расчетов с зарубежными партнерами, и лишь 11% считают, что санкции не скажутся на их внешнеэкономической деятельности.

О снижении доступности кредитов рассказали более 78% участников опроса, а 11% указали на проблемы приобретения иностранной валюты. Все опрошенные организации также заявили о росте дебиторской и кредиторской задолженности и сокращении собственных оборотных средств.

К сожалению, в условиях действия санкций большинство предприятий пока выбирает выжидательную позицию. Самая популярная стратегия, которой придерживаются на 67% опрошенных предприятиях, - оптимизация затрат без снижения выпуска продукции. При этом никто из респондентов не планирует расширять производство, а 20% собираются снижать объемы выпуска продукции или оказания услуг. Лишь незначительная часть опрошенных заявили, что начали поиск новых рынков, или задумались о замещении импорта на внутреннем рынке.

Разумеется, все предприятия в условиях санкций рассчитывают на господдержку. Ключевым направлением такой поддержки в условиях санкций, по их мнению, являются меры по сокращению накладных издержек бизнеса (уменьшение количества и удешевление административных процедур, унификация и сокращение объемов статистической, бухгалтерской, ведомственной и иной отчетности). Об этом говорили все участники опроса. 89% - высказались за введение до 2025 года моратория на проверки финансово-хозяйственной деятельности, а также за исключение моратория из проверяемого периода при последующих проверках.

78% руководителей в качестве наиболее востребованного вида поддержки со стороны государства назвали снижение фискальной нагрузки, а 67% - безусловную амнистию капитала и гарантии его неприкосновенности при инвестировании в долгосрочные проекты. Программы компенсации процентных ставок по инвестиционным кредитам привлекают 67% организаций, а 56% - интересуют программы по субсидированию инвестиционных проектов, модернизации и реконструкции производства.

Совет по развитию предпринимательства - постоянно действующий консультативный орган при Совете Министров Республики Беларусь. В его состав входит ряд руководителей и собственников наиболее успешных частных предприятий. Возглавляет Совет 1-й заместитель премьер-министра Беларуси Николай Снопков.

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