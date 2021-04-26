Чем опасны санкции США против белорусской нефтехимии?

Есть мнение, что они будут более разрушительными для отрасли и бюджета, чем в 2006 году.

Как известно, США приняли решение возобновить санкции в отношении девяти белорусских госпредприятий, введенные в 2006-м и приостановленные в 2015 году. Об этом сообщили Госдепартамент и Министерство финансов США на своих сайтах в понедельник, 19 апреля.

Санкции восстанавливаются в отношении компаний: «Белорусский нефтяной торговый дом», «Белнефтехим», «Белнефтехим США», «Белшина», «Гродно Азот», «Гродно Химволокно», «Лакокраска», «Нафтан», «Полоцк Стекловолокно». Сотрудничество американских граждан и компаний с этими предприятиями должно быть прекращено через 45 дней после объявления решения - к 3 июня 2021 года. Американским компаниям запрещены любые операции с ними, а также с юрлицами, в которых эти белорусские предприятия имеют долю в 50% и более.

Концерн «Белнефтехим» уже заявил по этому поводу, что санкции Соединенных Штатов носят неправомерный и безосновательный характер, и что они нанесут ущерб не столько предприятиям, сколько их трудовым коллективам - работникам и их семьям, а также бюджету страны. Впрочем, именно последняя вероятность как раз и является целью санкционного механизма, поскольку в США никогда не скрывали, что санкции против Беларуси имеют однозначно политический характер.

Казалось бы, с подобными ограничениями белорусская нефтехимия уже сталкивалась, и более или менее благополучно их пережила. Но многие аналитики отмечают, что санкции-2021 введены совсем в другой ситуации. Сейчас белорусская «нефтянка» отнюдь не жирует - здесь и пандемия, и «нефтяная война-2020» с Россией… Например, за 10 месяцев прошлого года экспорт белорусских нефтепродуктов снизился на 28,1% в сравнении с январем-октябрем 2019-го, а в стоимостном выражении - на 54%. Средняя цена экспорта белорусских нефтепродуктов в этот период снизилась на 36%.

Кроме того, есть большая вероятность, что санкции будут расширены и ужесточены. Как известно, после принятия Закона Магнитского в США и Акта о правах человека в ЕС регламент введения санкций изменился, и теперь он предусматривает и вторичное их применение. То есть, санкции вводятся не просто против юридических и физических лиц какой-то страны, но и в отношении юридических и физических лиц третьих стран, которые будут иметь дело с субъектами, находящимися в санкционных списках.

Это уже гораздо «больнее». Хотя напрямую Минфин США не упоминает вторичные санкции, в нынешней ситуации многие фирмы могут перестраховаться - пойти на добровольные ограничения, так как белорусские компании, которые попали под санкции, становятся «токсичными». А испортить сегодня отношения с США солидные компании не захотят. Значит, для осуществления расчетов и поставок белорусским предприятиям придется искать посредников - вероятнее всего, в России, что опять же увеличивает издержки и усложняет бизнес. И, в конечном счете, нет никаких сомнений, что это будет довольно болезненный удар по бюджету, который, напомним, впервые за много лет оказался дефицитным.

Источник: Deutsche Welle

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