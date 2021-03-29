Белорусские предприятия не платят за энергоносители

В январе 2021-го просроченная кредиторская задолженность за топливно-энергетические ресурсы выросла 12,3% и достигла 1,103 млрд руб.

Неплатежи за топливно-энергетические ресурсы являются хроническим явлением в белорусской экономике, но в этом году ситуация с задолженностью особенно тревожная. В среднем по республике у крупнейших предприятий доля токсичных обязательств по расчетам за ТЭР на 1 февраля составляла 20,5%. Это значит, что каждый пятый рубль за поставленные энергоносители не был возвращен в срок. Просроченная кредиторка за топливно-энергетические ресурсы достигла 1,103 млрд руб. Рост по сравнению с началом года - 12,3%.

Основная часть долгов за ТЭР приходится на организации Гомельской (302,7 млн руб.) и Минской (263,4 млн руб.) областей. При этом по Минской области наблюдалась самая высокая доля неплатежей - 57,4%. Самый быстрый рост просрочки с начала 2021 года отмечен в Гродненской области - в 2,7 раза до 118,3 млн руб.

Меньше всего просроченных долгов за ТЭР имели флагманы Брестской области - 49,5 млн руб. Это может быть связано с тем, что регион в наименьшей степени затронула так называемая комплексная модернизация. В Витебской области просрочка за энергоносители составила 101,3 млн руб. (+10% с начала года), в Могилевской - 135,9 млн (+9,1%). По Минску «плохие» долги за энергоносители достигли 131,8 млн руб. (+0,5%).

В отраслевом разрезе основная часть просрочки по таким расчетам приходится на промышленность и сельское хозяйство - 579,2 и 374,4 млн руб. соответственно. В промышленности долги за ТЭР с начала года выросли на 16,2%, в сельском хозяйстве - на 9,2%. При этом доля токсичных обязательств в промышленности составила 16,4%, в сельском хозяйстве - 51,2%.

В число основных «генераторов задолженности» вошли такие отрасли, как пищепром, деревообработка и целлюлозно-картонное производство, производство неметаллических минеральных продуктов, машиностроение и энергетика. Интересно, что именно на пищепром приходится самая высокая доля проблемных долгов за энергоносители. На 1 февраля 2021 года она достигла 96%!

Источник: banki24.by

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