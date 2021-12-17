Правительство определилось с прогнозом-2022. Ожидаем роста ВВП на 2,9%

Подписан Указ №481 «О важнейших параметрах прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь на 2022 год».

Согласно этому документу, правительство рассчитывает сохранить темпы роста, как минимум, на уровне 2021 года, а возможно даже их увеличить. Это выглядит несколько оптимистично на фоне прогнозов международных финансовых организаций, включая Евразийский банк развития. С другой стороны, многие прошлогодние ожидания зарубежных аналитиков в отношении Беларуси не сбылись и позднее были откорректированы.

Указом запланирован рост ВВП Беларуси в размере 102,9% к уровню текущего года, реальных располагаемых денежных доходов населения - 102%, инвестиций в основной капитал - 103,3%. Ожидается, что экспорт товаров и услуг вырастет на 6,3% к уровню 2021 года, а инфляцию Национальному банку совместно с Советом Министров поручено сдержать на уровне 6%.

Как сообщается, теперь правительство в двухмесячный срок должно утвердить целевой план социально-экономического развития Беларуси на 2022 год, «обеспечивающий полную мобилизацию ресурсов экономики». При этом должны быть соблюдены все параметры, обеспечивающие макроэкономическую сбалансированность.

Как известно, в 2020 г. ВВП Беларуси снизился на 0,9% к 2019-му, а по итогам 2021-го правительство ожидает роста в размере 1,8%. При этом прогнозы зарубежных финансовых организаций по Беларуси на следующий год заметно отличаются. Так, Евразийский банк развития считает, что в 2022-м ВВП нашей страны вырастет на 0,7%, Международный валютный фонд ранее называл цифру +0,5%.

В свою очередь в Standard & Poor's не так давно заявляли, что оценивать перспективы экономики Беларуси на 2022 год сложно, так как непонятно - как на ее работе скажутся санкции. Поэтому в S&P только предположили, что наш валовый продукт сократится на 0,7%. Но самый большой минус спрогнозировал для нас Всемирный банк. Там считают, что ВВП Беларуси по итогам 2022 года упадет на 2,8%. Впрочем, справедливости ради можно упомянуть, что год назад ВБ также ожидал падения ВВП Беларуси на 2,2%, но потом был вынужден пересмотреть этот прогноз.

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