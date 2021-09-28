Инвестиции в основной капитал снизились до опасного уровня

В январе-июле 2021 г. доля инвестиций в основной капитал в ВВП составила 16,2%. Этот уровень не может обеспечить устойчивый экономический рост.

Нужно сказать, что инвестиции в основной капитал в Беларуси снижаются с лета прошлого года. Но даже в январе-июле 2020-го они составляли только 19,1% в ВВП. Это совсем немного. В развитых и, тем более, растущих экономиках данный показатель колеблется от 30 до 50%.

Почему это опасно? Считается, что экономический рост в пределах 3% обычно начинается при удельном весе инвестиций в ВВП в размере 20-22%. А чтобы перейти к устойчивому многолетнему росту в 3-4%, эту долю нужно поднять до 25%. Разумеется, при благоприятном стечении обстоятельств данное правило можно «обойти». Например, повышение мировых цен на сырьевые товары или продовольствие может обеспечить рост в странах, где эти товары производятся или добываются. Могут быть всплески благоприятной конъюнктуры на внешних рынках, восстановительный рост после кризиса и т.д. Но все это - временные явления, и достигнутые с их помощью экономические успехи носят такой же краткосрочный характер.

Как отмечается в очередном аналитическом обозрении Нацбанка, в Беларуси по итогам 7 месяцев 2021 г. произошло снижение объема инвестиций у организаций всех видов собственности. Однако наибольшее снижение показали предприятия, подчиненные республиканским органам государственного управления и иным государственным организациям (-10,3%). Предприятия, подчиненные местным исполнительным и распорядительным органам власти продемонстрировали снижение инвестиций к уровню аналогичного периода прошлого года на 9,1%, а организации «без ведомственной подчиненности» - на 5,3%. То есть, снижение объемов инвестиций в частном бизнесе - не такое значительное, как на госпредприятиях.

Традиционно в структуре инвестиций в основной капитал у нас преобладают вложения в строительно-монтажные работы - 50,6% (в январе-июле 2020 г. - 52,9%). Снижение за год в сопоставимых ценах здесь составило 11,3%. Удельный вес затрат на приобретение машин, оборудования и транспортных средств составил 38,2% (-5,4% в сопоставимых ценах к январю-июлю 2020 г.). Дефлятор инвестиций в основной капитал, отражающий рост цен в сфере инвестиций, за январь-июль 2021 г. составил 110,7%, дефлятор инвестиций в жилищное строительство - 108,4%.

Очевидно, что у белорусских предприятий большие проблемы с «длинными деньгами», да и в принципе - с их наличием. Но недофинансирование инвестиционных программ означает риск износа оборудования и в принципе «проедание» основных средств. А также - отсутствие новых перспективных проектов, которые могут обеспечить конкурентоспособность в будущем.

Ссылки по теме:

Строительный сектор в долгах и убытках

«Экономическое чудо» Вьетнама. Как им это удалось?