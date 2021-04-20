Некоторые импортные товары могут подорожать

ЕЭК значительно сократила перечень развивающихся и наименее развитых стран, имеющих право на тарифные преференции ЕАЭС.

Совет Евразийской экономической комиссии 5 марта принял решение о пересмотре перечней развивающихся и наименее развитых стран - пользователей единой системы тарифных преференций Евразийского экономического союза. Оно вступает в силу 12 октября 2021 г. и предусматривает исключение 75 развивающихся и 2-х наименее развитых стран из соответствующих перечней.

Среди государств, которые потеряют право на торговые преференции ЕАЭС: Аргентина, Бразилия, КНР, Индия, Индонезия, Корея, Северная Македония, Малайзия, Мексика, ОАЭ, Саудовская Аравия, Сингапур, Турция, Хорватия, Черногория, Чили, ЮАР и др. Правда некоторые из этих стран уже заключили персональные торговые соглашения с ЕАЭС.

Как сообщается, применяемая в Союзе система тарифных преференций нацелена на содействие экономическому росту стран, объективно нуждающихся в экономической помощи со стороны Союза. В соответствии с установленными критериями «развивающейся» для целей получения тарифных преференций считается страна с уровнем дохода «низкий» или «ниже среднего» по классификации Всемирного банка. А за предшествующий период многие такие страны серьезно увеличили показатели экономического благосостояния, подняли уровень конкурентоспособности производимых товаров и превысили пороговое значение для отнесения их к числу пользователей единой системы тарифных преференций.

Статус страны - бенефициара единой системы тарифных преференций ЕАЭС будет сохранен для государств, реально нуждающихся в экономическом содействии со стороны ЕАЭС. В обновленном перечне, который вступит в силу спустя 6 месяцев с даты официального опубликования, останется 29 развивающихся и 48 наименее развитых стран.

Как это отразится на взаимной торговле? Вероятно, за исключением импорта из государств, заключивших двусторонние торговые соглашения с ЕАЭС, товары, поставляемые из исключенных из перечня стран, несколько подорожают.

Ссылки по теме:

Новый порядок контроля таможенной стоимости в ЕАЭС

Маркировка товаров в ЕАЭС: плюсы и минусы