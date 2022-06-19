ЕАБР прогнозирует Беларуси падение ВВП в течение двух лет

Аналитики банка считают, что валовый внутренний продукт в стране в 2022 году снизится на 6,5%, а в 2023-м - еще на 3%.

Динамика ВВБ Беларуси и России будет отрицательной в течение 2022-2023 годов и составит соответственно: -6,5% и -3% (Республика Беларусь) и -7% и -3% (Российская Федерация). Такой вывод содержится в Макроэкономическом прогнозе на 2022-2024 годы, который опубликовал Евразийский банк развития (ЕАБР).

В банке отмечают, что такая ситуация является довольно редкой, так как обычно в период кризисов 2009, 2015 и 2020 годов сокращение ВВП в большинстве стран региона сменялось ростом уже на следующий год. Но проблема усугубляется разрывом производственно-логистических цепочек, повышенной неопределенностью в экономике и зарубежными санкциями.

Сокращение экономики в Беларуси и России однозначно скажется и на общей ситуации в регионе, хотя в остальных странах-участницах банка прогнозируется экономический рост. Хотя он замедлится в силу тесных экономических связей с Россией и снижения темпов роста мировой экономики, по итогам 2022 года ВВП Армении вырастет на 1%, Казахстана - на 2,5%, Кыргызстана - на 1,1%, Таджикистана - на 4,2%. А в 2023 году эти экономики будут расти еще более активно: Армении - на 3,5%, Казахстана - на 4,8%, Кыргызстана - на 1,8%, Таджикистана - на 6,8%.

В качестве основных проблем для экономического роста в Беларуси аналитики ЕАБР называют две. Первая - сокращение попавших под ограничения отраслей, транспорта и экспорта в Украину (все это снизит ВВП в 2022 г. примерно на 3,3%). Вторая - сокращение российской экономики, как основного торгового партнера РБ, и различные «вторичные эффекты» (еще примерно 4,7% потерь ВВП). В банке отмечают, что антикризисные меры и роста ИТ-сектора в Беларуси могут компенсировать около 1,5% экономических потерь.

В докладе также отмечается, что 2022 г. будет пиковым в плане роста инфляции во всем мире и в нашем регионе, в том числе. Среди основных причин: значительный рост цен на энергоносители, продовольствие и удобрения, а также разрывы производственных и логистических цепочек, трудности при осуществлении экспортных поставок, новая волна миграционного кризиса. Для Беларуси эксперты банка прогнозируют в 2022 году инфляцию в размере 18%, а в 2023-м - 8%. Это максимальный показатель в регионе деятельности ЕАБР.

Ссылки по теме:

Всемирный банк прогнозирует падение ВВП Беларуси на 6,5%

Прогноз Fitch для Беларуси: инфляция - 23%, ВВП - «минус» 5%.