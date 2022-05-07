Прогноз Fitch для Беларуси: инфляция - 23%, ВВП - «минус» 5%.

29 апреля международное рейтинговой агентство подтвердило рейтинг Беларуси на уровне «CCC» и оценило риски, с которыми может столкнуться наша финансовая система.

Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента («РДЭ») Беларуси в иностранной валюте на уровне «CCC», установленный 7 марта текущего года. Как мы ранее сообщали, этот рейтинг является «мусорным» по международной классификации и отражает высокий риск дефолта государственных финансов. Аналогичные рейтинги для Беларуси этой весной установили и другие международные рейтинговые агентства - Standard & Poors и Moody’s.

В свежем обзоре Fitch отмечает, что риск дефолта по внешним обязательствам страны по-прежнему велик. Это связано с рядом факторов: высокой долларизацией госдолга (порядка 90% по оценке агентства номинировано в валюте), сокращением поступления экспортной выручки в связи с потерей части традиционных рынков (например, Украины) и международными санкциями. Причем в сообщении говорится, что «Fitch не видит ближайшей перспективы для деэскалации санкций». Более того, «возможны дальнейшие санкции».

Как считают аналитики агентства, перенос на год сроков погашения долга перед Россией и достаточно значительный объем депозитов в размере 11,5% ВВП на конец 2021 г. дают банкам и правительству некоторое пространство для маневра. Поэтому в текущем году экономика и финансовая система хотя и будут постепенно проседать, но, скорее всего, выдержат. Этому также способствуют меры по сокращению импорта и политика государства в сфере курсообразования. Хотя в Fitch прогнозируют, что национальная экономика в 2022 году сократится на 5%, а в 2023-м - на 1,2%. Инфляция в текущем году может вырасти до 23%.

Основные проблемы в агентстве прогнозируют к концу текущего - началу следующего года. К этому времени могут значительно сократиться золотовалютные резервы (по оценке Fitch в 2021 г. реструктуризация долга госпредприятий обошлась в 1% ВВП, также могут потребоваться новые «вливания» в госбанки). Между тем, в феврале 2023 г. стране предстоит выплатить 800 млн долл. по суверенным еврооблигациям. Единственным источником рефинансирования для Беларуси сейчас остается Россия, а как сказано в отчете, «Fitch не уверен в готовности России предоставить финансовую поддержку, которую мы считаем важной для Беларуси, чтобы погасить еврооблигации в 2023 г.».

В агентстве подчеркивают, что хотя в марте в стране было принято решение, допускающее погашение суверенного и банковского внешнего долга в иностранной валюте (в том числе МФУ) в рублях, пока таких прецедентов не было. Но если это случится, Fitch будет рассматривать данный факт, как дефолт.

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